Empanadas de camarón con queso mozzarella

Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Latinoamericana . En 45 minutos tendrás un sabor inigualable para tu paladar Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 300 gramos de camarones pelados

1 diente de ajo picado

½ cebolla picada

½ pimentón picado

½ cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

100 gramos de queso mozzarella rallado

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

Sal al gusto

Agua (cantidad necesaria)

Preparación

Calienta una sartén a fuego alto y agrega los camarones.

Sazona con sal y pimienta al gusto. Añade el ajo, la cebolla y el pimentón, cocinando por unos minutos. Termina con la paprika y reserva el relleno.

Preparar la masa

Mezcla la harina, el azúcar y la sal.

Agrega el aceite y poco a poco el agua, amasando hasta obtener una masa compacta y suave.

Divide la masa en porciones y estira cada porción con un rodillo hasta obtener discos del tamaño deseado.

Añade el relleno y un poco de queso mozzarella sobre cada disco de masa.

Dobla la masa sobre el relleno y cierra los bordes, haciendo un repulgue para sellarlas correctamente.

Calienta aceite a fuego medio y fríe las empanadas hasta que estén doradas y crujientes.

Retira del aceite y deja escurrir sobre papel absorbente.

