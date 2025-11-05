Logo El Espectador
Empanadas de camarón con queso mozzarella

Una propuesta exquisita para el paladar. Activa fogones y conquista paladares en la mesa.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
05 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Acompaña estas empanadas de camarón y queso con tu aderezo favorito.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Whitestorm
Un poco de la historia de los camarones

El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.

Gastronomía: Latinoamericana.

En 45 minutos tendrás un sabor inigualable para tu paladar

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 300 gramos de camarones pelados
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ cebolla picada
  • ½ pimentón picado
  • ½ cucharadita de paprika
  • Sal y pimienta al gusto
  • 100 gramos de queso mozzarella rallado

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

Sal al gusto

Agua (cantidad necesaria)

Preparación

Calienta una sartén a fuego alto y agrega los camarones.

Sazona con sal y pimienta al gusto. Añade el ajo, la cebolla y el pimentón, cocinando por unos minutos. Termina con la paprika y reserva el relleno.

Preparar la masa

Mezcla la harina, el azúcar y la sal.

Agrega el aceite y poco a poco el agua, amasando hasta obtener una masa compacta y suave.

Divide la masa en porciones y estira cada porción con un rodillo hasta obtener discos del tamaño deseado.

Añade el relleno y un poco de queso mozzarella sobre cada disco de masa.

Dobla la masa sobre el relleno y cierra los bordes, haciendo un repulgue para sellarlas correctamente.

Calienta aceite a fuego medio y fríe las empanadas hasta que estén doradas y crujientes.

Retira del aceite y deja escurrir sobre papel absorbente.

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

