Empanadas de camarón con queso mozzarella

Un poco de la historia de los camarones
El camarón tiene su origen en México, Florida y Estados Unidos. Es uno de los mariscos más ricos que ofrece el mundo de la gastronomía gourmet. Su textura es muy suave y da la posibilidad de incorporarlo en diferentes propuestas como ceviches, ensaladas, cremas e incluso como plato fuerte acompañado con salsas y aderezos que resaltan los sabores del mar.
Gastronomía: Latinoamericana.
En 45 minutos tendrás un sabor inigualable para tu paladar
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 300 gramos de camarones pelados
- 1 diente de ajo picado
- ½ cebolla picada
- ½ pimentón picado
- ½ cucharadita de paprika
- Sal y pimienta al gusto
- 100 gramos de queso mozzarella rallado
Ingredientes para la masa
2 tazas de harina de trigo
1 cucharada de azúcar
Sal al gusto
Agua (cantidad necesaria)
Preparación
Calienta una sartén a fuego alto y agrega los camarones.
Sazona con sal y pimienta al gusto. Añade el ajo, la cebolla y el pimentón, cocinando por unos minutos. Termina con la paprika y reserva el relleno.
Preparar la masa
Mezcla la harina, el azúcar y la sal.
Agrega el aceite y poco a poco el agua, amasando hasta obtener una masa compacta y suave.
Divide la masa en porciones y estira cada porción con un rodillo hasta obtener discos del tamaño deseado.
Añade el relleno y un poco de queso mozzarella sobre cada disco de masa.
Dobla la masa sobre el relleno y cierra los bordes, haciendo un repulgue para sellarlas correctamente.
Calienta aceite a fuego medio y fríe las empanadas hasta que estén doradas y crujientes.
Retira del aceite y deja escurrir sobre papel absorbente.
