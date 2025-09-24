Así se prepara una “zarapa” colombiana

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del plátano maduro
Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.
En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.
El hecho es que hoy en día para los colombianos es muy fácil acceder a este alimento.Somos muy afortunados al obtenerlo y tener la oportunidad de preparar una gran variedad de recetas con este. En la receta de hoy vamos a crear una deliciosa torta que funciona muy bien como postre, merienda o incluso para acompañar tus comidas principales.
Gastronomía: Colombiana.
Activa tu paladar y saborea
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de carne (res, cerdo o mixta, preferiblemente pulpa negra o posta)
- 2 cucharadas de aceite con achiote (o 1 cda de aceite ½ cucharadita de achiote en polvo)
- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
- ½ cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de paprika
- ½ cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de orégano seco
- ½ cucharadita de pimienta dulce o pimentón dulce
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de salsa de soya
Vegetales para el guiso
1 cebolla cabezona mediana (finamente picada)
1 tomate grande maduro (picado en cubitos)
½ pimentón rojo (en julianas o cuadritos)
2 dientes de ajo (machacados o picados)
2 papas medianas (peladas y cortadas en cubos pequeños)
1 cucharada de aceite adicional (para saltear los vegetales)
Para el arroz con fideos
1 taza de arroz blanco
½ taza de fideos cabello de ángel o vermicelli (rotos en trozos pequeños)
2 cucharadas de aceite o manteca
2 tazas de agua caliente
½ cucharadita de sal
Para las tajadas de plátano maduro
2 plátanos maduros (bien negritos por fuera, dulces por dentro)
Aceite suficiente para freír
Preparación:
Limpia bien la carne, retirando pellejos y grasa. Luego, córtala en cubos pequeños.
En una olla caliente con aceite de achiote, sofríe la carne. Agrega sal, pimienta, paprika, comino, orégano, pimienta dulce, mostaza y salsa de soya al gusto.
Pica tus vegetales favoritos y saltéalos. Revisa que la carne esté bien blandita antes de incorporarlos.
Pela y pica unas papas en cubos. Añádelas a la mezcla y deja cocinar todo junto por unos 5 minutos más.
Preparar acompañamientos
Cocina arroz con fideos como de costumbre.
Fríe tajadas de plátano maduro hasta que estén doradas.
Ralla queso costeño.
En un plato, sirve una porción generosa de zarapa con arroz de fideos, queso costeño rallado y las tajadas. ¡Y listo para disfrutar con todo el sabor costeño!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧