Receta para hacer galletas con hormigas culonas

Un poco de la historia de la hormiga culona
Suelen recolectarse durante su temporada de vuelo por los habitantes de la región en su fase adulta, cuando alcanzan su mayor tamaño y, por lo tanto, el mejor sabor y contenido nutricional.
Se preparan de diversas maneras, siendo las más comunes el tostado y el frito. Se tuestan o fríen en sartén hasta quedar crujientes y de color dorado, a menudo con sal, ajo o algunas especias locales, lo que potencia su sabor. Además, suelen consumirse como un snack, acompañando otros alimentos como la arepa santandereana.
Gastronomía: Colombiana.
Usa harina de trigo en esta receta
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 80 gramos de azúcar morena
- 50 gramos de azúcar blanca
- 15 gramos de polvo de hormiga culona (hormigas previamente tostadas y molidas)
- 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente (pomada)
- ½ huevo
- 140 gramos de harina de trigo
- Chocolate para decorar
- Más polvo de hormiga para espolvorear
Preparación
Machaca las hormigas hasta obtener un polvo fino. Reserva.
En un bowl, mezcla los azúcares con el polvo de hormiga. Agrega la mantequilla y bate hasta cremar.
Añade medio huevo y mezcla. Luego, agrega la harina y amasa hasta obtener una masa uniforme.
Lleva la masa al refrigerador hasta que esté firme.
Haz bolitas con la masa y ponlas en una bandeja para horno.
Hornea a 180 °C durante 10 minutos. Deja enfriar.
Baña la punta de cada galleta con chocolate y espolvorea un poco más de polvo de hormiga.
Acompaña con una bebida, como leche saborizada de Santander. ¡Una experiencia única!
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧