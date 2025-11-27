Logo El Espectador
Canapés de pan rellenos de queso y jamón

Una idea fácil, sencilla, y deliciosa, perfecta para compartir durante estas festividades.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
27 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Estos canapés de pan rellenos de queso y jamón sorprenderán a todos en la mesa.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Nelea Reazanteva
Un poco de la historia de este plato

El pimentón se empezó a cultivar en Perú y Bolivia siendo uno de los alimentos básicos de los indígenas. Sin embargo, su origen se dio en el antiguo México,. En 1493 fue llevado a Europa por Cristóbal Colón y de allí se extendió a regiones como Asia y África a lo largo del siglo XVI. En Hungría, este alimento se hizo muy popular, convirtiéndose en el ingrediente principal de platos tradicionales como: el gulash.

Existen tres variedades: el pimentón dulce, picante, agridulce u ocal. El primero se caracteriza porque no es picante, mientras que los otros dos, tienen una mezcla que le permite a los comensales experimentar sabores propios de México y que han trascendido a todas las cocinas del mundo. En Colombia el pimentón es consumido para condimentar platos y se incluye en ensaladas o sopas.

Gastronomía: Americana.

Ideal para disfrutar en Navidad

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 20.

Ingredientes

  • Pan tajado
  • Jamón de cerdo
  • Pimentón rojo
  • Queso mozzarella
  • Azúcar
  • Vinagre
  • Mayonesa
  • Queso crema
  • Tocineta picada

Preparación

Limpiar y picar el pimentón rojo en tiritas y luego reducirlo con 1 taza de agua, azúcar y vinagre durante 20 minutos.

Cortar los bordes del pan tajado, y aplanarlo con un rodillo, ponerle jamoncillos queso, y pimentón rojo.

Enrollar y apretar con papel plástico o aluminio

Llevar a la nevera 1 hora, cortar y decorar con queso crema y tocineta triturada.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

Estilo de Vida

 

