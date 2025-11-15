¿Qué hacer para que la avena no quede “babosa” y sí muy cremosa?

La avena es rica en fibra, vitaminas y minerales. Una buena opción para empezar el día. Foto: Bruno Scramgnon / Pexels

Desde hace algún tiempo, la avena se ha convertido en una de las preparaciones más fáciles y favoritas de muchos comensales, ya sea para comenzar el día o para acompañar su rutina.

Diana León, experta en nutrición culinaria y aficionada a la cocina, dice que una buena de consumir avena trasnochada al desayuno y que “al dejarla reposar en la nevera, los ingredientes se hidratan y se transforman en una mezcla cremosa, llena de fibra, energía y sabor natural", y aunque puede parecer una receta muy fácil de hacer y con pocos pasos, a veces puede complicarse en el proceso.

Seguramente no habría algo más desafortunado que levantarse con mucho antojo de esta receta y encontrarla babosa, pegada a la cuchara o por el contrario excesivamente líquida, el secreto está es “respetarla” mientras se cocina. No hay que exagerar cuando esté hirviendo, aquí todo es cuestión de paciencia para que su almidón se vaya soltando poco a poco y no se convierta en gelatina.

Otro consejo culinario es no revolverla de manera exagera, sí así como lo lee, este proceso puede hacer que se ponga pegajosa. Un movimiento de muñeca suave bastará, repite este proceso dos o tres veces más, mírala de vez en cuando y revisa que su textura se vea cremosa no grumosa.

El líquido puede convertirse en un enemigo silencioso, ni mucho ni poco, la proporción debe ser equilibrada para que quede suave y conquiste el paladar, quizá un poco de mantequilla o un chorrito de leche, sea lo indicado para que tengas una preparación sedosa y rica en cada bocado.

Este puede ser el truco mejor guardado de las abuelas, agrega una pizca de sal desde el inicio de la preparación, añadirla hará que se realce su sabor y que su textura en vez de ser confusa, sea digna de aplaudir en la mesa.

