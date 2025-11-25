Sushi Master 2025: quiénes son “Los Elegidos” y qué los hace especiales

Tulio Zuloaga, el influenciador detrás de la iniciativa de sabor Sushi Master 2025. Foto: Tomada de IG: Sushi Master

Uno de los eventos de sabor más importantes de Bogotá acaba de iniciar. El Sushi Master 2025 vuelve a la escena nacional desde este 24 y hasta el 30 de noviembre destacando el talento, la técnica y la creatividad de chefs locales que se inspiran en la gastronomía Japonesa. Este año, el concurso llega bajo el concepto “Los Elegidos”, una selección especial de restaurantes (realizada por el influenciador Tulio Zuloaga), que superaron un proceso previo basado en calidad, constancia y trayectoria.

El Espectador visitó cinco restaurantes participantes que compiten por convertirse en el próximo ganador del Sushi Master 2025 y conoció las historias que se esconden detrás de cada negocio.

Rokko Asian Table presenta “Godzilla Rokko Roll”

“Participar en Sushi Master por primera vez fue totalmente inesperado”, recuerdan en Rokko. Cuando el dueño anunció la decisión de competir, el equipo quedó sorprendido, pero aceptó el reto. Finalmente, estuvieron entre los cinco finalistas en una experiencia que transformó por completo su negocio. Durante todo el año pasado, los comensales llegaban específicamente a probar el rollo ganador, que tuvo tanto éxito que decidieron dejarlo en la carta permanente.

Este año presentan Godzilla, un rollo maki de ocho bocados que combina aguacate flameado con camarones apanados integrados en mayonesa japonesa. La preparación se corona con wonton crispy y palmito de cangrejo bañados en spicy mayo, además de quinoa pops, masago y cebollín. Bautizado así por su forma y tamaño, que evocan al icónico monstruo, el resultado equilibra lo picante y lo crocante en cada bocado.

Rokko nació como un gastrobar asiático diseñado para compartir, inspirado en el sureste asiático. Su nombre significa “montaña rocosa”, y la intención fue crear un espacio donde las personas pudieran parchar, tomar cócteles y prepararse para la rumba en plena Zona Rosa de Bogotá. Aunque llevan seis años, muchos aún no los conocían, y Sushi Master los puso definitivamente en el mapa de la gastronomía capitalina.

Juca presenta “Tintin Flame”

Este emprendimiento familiar nació hace ocho años y su identidad surge de la unión de los nombres de sus fundadores: Juan y Catalina. La marca comenzó en la casa de los suegros, donde trabajaban únicamente los fines de semana ofreciendo domicilios. Tras ocho meses de operación, decidieron abrir su primera sede en Chía, apertura que coincidió con el primer Sushi Master organizado por Tulio.

Los Sushi Master se convirtieron en una plataforma crucial para su crecimiento. “Lo más difícil es que la gente venga, y Tulio nos da esa oportunidad”, señala Juan, destacando que el evento ha impulsado a numerosos emprendimientos con propuestas de gran calidad pero sin acceso a inversiones millonarias. En 2022 ganaron el concurso con su rollo El Heredero, creado el mismo año en que nació su hijo, una coincidencia que le dio un significado especial. Para la edición de este año, su objetivo es claro: ganar nuevamente. Su propuesta, el rollo Tintin Flame, rinde homenaje a su sobrino Agustín, manteniendo la tradición de nombrar sus creaciones en honor a la familia.

La preparación incorpora flameado para aportar notas ahumadas y un juego de texturas que combina cremosidad y crocancia, además de contrastes dulces, ácidos y picantes, buscando ofrecer una experiencia completa en cada bocado. La receta integra un tartar flameado, queso Philadelphia, salmón fresco que llega cada semana directamente desde Chile y kanikama frito, un ingrediente clave en la textura final del rollo.

Ichiban Wok N’Roll presenta “Tensai Master Roll”

Ichiban nació en una reunión de amigos que soñaban con crear un restaurante distinto, sin perder de vista la esencia de la gastronomía japonesa. Esa intención se refleja hoy en una carta donde conviven sabores clásicos, tradicionales e innovadores, siempre con un sello propio que los distingue en la competitiva escena gastronómica bogotana. Para su primera participación en Sushi Master, el equipo quiere “romperla” con una propuesta ambiciosa que busca conquistar al público sin alejarse del respeto por la cultura japonesa original.

Su creación para este año, el Tensai Master Roll, es un uramaki de autor que fusiona la elegancia japonesa con la identidad caribeña. Teñido de manera natural con extracto de bītsu, encierra pesca blanca furai, aguacate, cebollín fresco y queso crema como base fundamental. La pieza se realza con una dinamita cartagenera trufada, elaborada con langostinos tatemados, leche de coco y trufa blanca. El toque final llega con crocantes de plátano verde y un acento sutil de cilantro, logrando una sofisticación tropical en cada bocado.

“La pasión y el amor que le metemos al rollo y al público”, aseguran, es uno de los diferenciales que respalda cada preparación. Para el equipo de Ichiban, el sushi es más que un producto: es una forma de conectar con las personas. “Un buen plato puede cambiar incluso un mal día”, comentan.

Mercado 3 presenta “Oishii Ne!”

Mercado 3 nace del corazón de la cocina Nikkei auténtica, esa fusión que comenzó en 1899 cuando los japoneses llegaron al Perú y crearon un matrimonio perfecto entre dos culturas gastronómicas. Su nombre es un homenaje a la abuela del chef, cocinera en el Mercado 3 de Pucallpa, y también a la palabra japonesa oishii, que significa “delicioso”. Su cocina es, en esencia, Nikkei —la unión de Japón y Perú— elaborada con producto 100 % local, desde la trucha hasta los pescados provenientes de Chocó, Bahía Solano y Tumaco. “Le apostamos a la trucha porque es fresca, local y tiene el mismo valor nutritivo que el salmón importado, pero sin antibióticos de cultivo que afecten su sabor natural”, comparte el fundador y chef peruano, Richard Goycochea.

Para el Sushi Master 2025, el chef presenta el Oishii Ne!, un rollo con trucha sellada en mantequilla, relleno de langostino al panko, queso Philadelphia y aguacate, bañado con tare de ají amarillo y quinua pop. Este maki es la evolución de su nigiri estrella, una propuesta que mantiene la técnica japonesa impecable pero con alma Nikkei y un toque americano contemporáneo que completa la experiencia. La preparación busca un equilibrio perfecto entre tradición e innovación, respetando las bases técnicas mientras incorpora sabores peruanos auténticos.

“Nuestro objetivo este año no es solo competir, sino posicionar nuestra marca manteniendo la calidad en cada rollo”, explica. “Esto es una carrera de resistencia: queremos que cada cliente se vaya satisfecho, conecte con nuestra propuesta y entienda que hacemos cocina Nikkei con identidad, técnica y productos locales excepcionales”, concluye el chef.

Quinto Cocina presenta “Taiyo Roll”

Lo que comenzó hace ocho años como una cocina oculta en Bogotá se ha convertido en uno de los restaurantes de sushi más destacados de la ciudad. Alejandro Yaguara y Natalia Pinzón, propietarios de Quinto, decidieron abrir al público justo después de la pandemia, y desde entonces los resultados han superado todas sus expectativas. La clave de su éxito ha sido el Sushi Master, el evento que transformó radicalmente su modelo de negocio y su relación con los comensales bogotanos. “Después de que tú pones un rollo en el Master, sigues vendiendo eso casi que en el 80 % de las mesas”, afirma Alejandro.

Para su cuarta participación en el Sushi Master 2025, Alejandro y su equipo viajaron a Lima con la intención de sumergirse en la gastronomía peruana y crear una propuesta auténtica que respetara ambas tradiciones culinarias. De ese viaje nació un rollo que fusiona lo mejor de las dos culturas: camarón tempura y aguacate cubiertos con salmón barnizado en salsa anticuchera.

El salmón se flamea para lograr ese toque ahumado característico de la parrilla peruana, se gratina con una salsa de jaiba cremosa y se complementa con leche de tigre, camote crocante y los toques picantes de la jipanca. El resultado es un equilibrio entre lo ácido, lo picante, lo salado y lo dulce, una complejidad que refleja la esencia de la mejor cocina fusión.

Los asistentes ya pueden recorrer los establecimientos inscritos, probar el rollo creado para la competencia y calificarlos a través de la aplicación oficial de Tulio. Estas votaciones permitirán definir a “Los Elegidos” de la nueva versión del Sushi Master 2025.

