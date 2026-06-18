Canastas de plátano verde crujientes: el “snack” perfecto para disfrutar el Mundial

Estás canasticas de plátano verde son versátiles, puedes añadir camarones, trocitos de pescado, mix de carne y pollo, o atún para disfrutarlas. Foto: Getty Images/iStockphoto - anamejia18

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Gastronomía: Colombiana . Añade también carne molida Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 plátanos verdes

Sal al gusto

Aceite para freír

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Preparación

Pela los plátanos con ayuda de un cuchillo. Un truco para retirar la cáscara más fácilmente es darles unos golpecitos suaves antes de hacer los cortes.

Ralla los plátanos y mézclalos con una pizca de sal. Si lo deseas, puedes agregar ajo y cebolla en polvo para darles más sabor.

Calienta abundante aceite en una olla o sartén profundo a fuego medio

Con ayuda de un colador metálico pequeño, forma las canastas presionando bien el plátano rallado para que mantengan su forma y no se desarmen durante la cocción.

Fríe las canastas con cuidado hasta que comiencen a dorarse. Cuando estén más firmes, retíralas del colador y continúa friéndolas hasta que queden doradas y crujientes.

Escúrrelas sobre papel absorbente y rellénalas con tus ingredientes favoritos. Mi combinación favorita es con guacamole, maíz dulce, queso y chicharrón crocante.

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Un poco de la historia del plátano verde de la mano de Harry Sasson

Además de ser un alimento energético y fuente de potasio, el plátano tiene una gran riqueza culinaria. Sin embargo, solemos olvidarla y lo relegamos a los poco agraciados terrenos de los acompañamientos.

Se puede utilizar de muchas maneras: en moneditas, en chips, en cuadritos, en tajadas, en puré, frito, horneado, cocinado.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧