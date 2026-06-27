Canelones de pollo con champiñones y crema de leche al horno

Gratina estos canelos de pollo para despertar todas tus papilas gustativas. ¡Una delicia para el paladar! Foto: Hilal Diken / Pe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Italiana . Sirve sobre una cama de vegetales para disfrutar Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 pechugas de pollo

Cebolla al gusto

Ajo al gusto

Champiñones al gusto

1 chorro de crema de leche

2 cucharadas de caldo de pollo

Sal y pimienta al gusto

Para destacar: Cómo hacer achiras huilenses caseras paso a paso: receta colombiana

Preparación

Cocina las pechugas de pollo en agua con sal hasta que estén completamente cocidas. Reserva el caldo.

Sumerge las láminas de pasta de lasaña en el caldo caliente por 2 minutos para ablandarlas. Reserva.

En una sartén caliente con aceite, sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.

Agrega los champiñones, sal y pimienta. Cocina por unos minutos.

Incorpora la crema de leche y deja cocinar a fuego medio por 2 minutos.

Desmecha el pollo y agrégalo a la salsa junto con las 2 cucharadas de caldo de pollo. Deja cocinar 1 minuto más.

Sobre cada lámina de pasta añade queso mozzarella y pollo con salsa. Enrolla y acomoda en una sartén o refractaria.

Ralla queso encima, agrega más salsa y lleva al horno a 200 °C hasta que doren. Saca del horno, decora y sirve.

Te puede interesar: Olvídate de las papas fritas: estos poke nachos son el bocadito oficial para ver el Mundial

Un poco de la historia de los canelos

El origen de los canelones es italiano. Se conocen en el mundo de la gastronomía como “Cannellonis″ y hacen parte de las cocinas del mundo desde el siglo XVI, siendo uno de los alimentos más populares en Toscana y Sicilia, respectivamente. Esta tradicional pasta es ancha, su forma es rectangular y suelen rellenarse con verduras, carnes y pescados. La mayoría de las veces se acompañan con salsa bechamel y queso.

Saborea también: Así se hace el tradicional hogao criollo: sin agua y con todo el sabor

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧