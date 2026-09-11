Capuchino, macchiato, mocaccino o latte: ¿cuál es la diferencia y cuál elegir?

Aunque todos parten del café, la cantidad de espresso, leche, espuma y otros ingredientes cambia en cada preparación , y eso también modifica su sabor y textura.

En un país cafetero como Colombia, pedir un café parece una tarea sencilla. Basta con entrar a una panadería, una cafetería o cualquier establecimiento y ordenar una taza. Pero cuando llega la carta, aparecen nombres como capuchino, macchiato, mocca o latte y surge una pregunta: ¿qué diferencia hay entre ellos?

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Quédese, porque en Gastronomía y Recetas le contamos cuáles son las diferencias entre algunas de las preparaciones de café más populares.

Capuchino

Según Nescafé, el capuchino es una preparación que combina espresso, leche vaporizada y espuma de leche en partes iguales. Es decir, un tercio de la taza corresponde al café, otro a la leche y el último a la espuma. Esta proporción es la que le da su textura espumosa y permite que el sabor del café siga teniendo protagonismo.

A diferencia de otras preparaciones con mayor cantidad de leche, el capuchino conserva un sabor de café más marcado. La leche aporta un ligero dulzor y suaviza la bebida, mientras que la espuma le da una textura más densa. Por eso, el equilibrio entre los tres componentes es una de las características principales de esta preparación.

Un dato curioso es que el nombre estaría relacionado con los frailes capuchinos y el color de las túnicas que utilizaban.

Macchiato

Según Nescafé, el término italiano macchiato significa “manchado” o “marcado”, en referencia a la pequeña cantidad de leche que se añade al espresso. A diferencia de la anterior preparación, en el macchiato el café mantiene el protagonismo, mientras que la leche vaporizada o espumada aporta un ligero dulzor y suaviza su intensidad, pero está ahí muy poco.

El nombre también estaría relacionado con una práctica de los baristas: utilizar la leche para marcar el espresso y diferenciarlo de un café servido solo. De allí habría surgido la denominación macchiato, que hace referencia justamente a esa “marca” de leche sobre el café.

Existen dos preparaciones principales:

El espresso macchiato , considerado el original, que lleva un shot de espresso con una pequeña cantidad de leche vaporizada o espuma.

, considerado el original, que lleva un shot de espresso con una pequeña cantidad de leche vaporizada o espuma. El latte macchiato, que invierte la proporción y parte de una mayor cantidad de leche a la que se añade espresso.

Mocca

El mocca, también conocido como mocaccino, mochaccino o mochachino, combina tres ingredientes que permiten reconocerlo fácilmente: espresso, leche y chocolate. Según Recetas Nestlé, se trata de una variante del capuchino a la que se incorpora chocolate, por lo que mantiene una textura cremosa y espumosa, pero con un sabor más dulce y una marcada nota de cacao.

La preparación parte de espresso, leche y chocolate. Este último puede incorporarse en forma de jarabe, chocolate líquido, cacao en polvo o virutas, mientras que la leche se calienta y se espuma para conseguir la textura característica. A diferencia del capuchino, en el que el café tiene mayor protagonismo, en el mocca el chocolate modifica tanto el sabor como el dulzor de la bebida.

Latte

El término latte viene del italiano caffè latte, que significa literalmente “café con leche”. En Italia, esta bebida se consume tradicionalmente durante el desayuno y suele prepararse en casa. A diferencia del capuchino, el latte lleva una mayor cantidad de leche vaporizada y una capa fina de espuma. Esta proporción hace que el espresso quede menos concentrado en la bebida y que la textura sea más cremosa.

Por eso, el latte tiene un sabor suave y equilibrado, en el que la leche tiene mayor protagonismo que el café. Su preparación también permite que el espresso conserve parte de su sabor, pero con una intensidad menor que la de un capuchino.

Café Latte Foto: EFE - Salvador Sas

¿Cuál elegir?

La elección depende de qué sabor y textura prefiere en su taza. Si busca una bebida con mayor presencia de leche y un sabor más suave, el latte puede ser una buena opción. Si, por el contrario, prefiere que el espresso tenga mayor protagonismo, el macchiato conserva una intensidad de café más marcada.

Si quiere un punto medio entre café, leche y espuma, el capuchino ofrece un equilibrio entre los tres ingredientes. Y si además de la cremosidad busca un sabor más dulce y con notas de cacao, el mocca incorpora chocolate a la preparación.

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