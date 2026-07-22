China enfrenta un dilema del huevo y la gallina

China vive un fuerte aumento en el precio del huevo, un alimento básico, que golpea a familias, granjeros y cocineros. Foto: ALISON BURRELL

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Los huevos, ese humilde alimento que durante mucho tiempo ha sido un actor de reparto en muchos platillos, ahora tienen un papel protagónico en China.

En las mesas familiares, las familias que cuidan su presupuesto se quejan del arrepentido aumento en su precio. En el campo, los granjeros desconcertados que el año pasado se quejaron de un exceso de huevos ahora se preocupan por la escasez. En los puestos de comida, los cocineros frustrados sufren el doble impacto del precio de los huevos y el alza en los costos de energía derivados de la guerra en Irán.

Incluso los medios estatales han comenzado a usar el término “huevos cohete” para describir el aumento vertiginoso de los precios.

El precio de los huevos ha subido más de un 40 por ciento respecto al año pasado, según un índice que rastrea las principales provincias productoras. Recientemente alcanzó su nivel más alto en una década, según otro indicador que da seguimiento a los precios en un mercado mayorista de Guantao, en el norte de China, lo cual tomó por sorpresa a especialistas de la industria.

En un país que consume más huevos per cápita que casi cualquier otro en el mundo, el aumento de precio es especialmente doloroso. Y se ha convertido en una paradoja dentro de una economía que aún lucha por superar una deflación generalizada, en la que el exceso de capacidad industrial y la reticencia de los consumidores han provocado una caída de precios durante varios años (el precio de la carne de cerdo , por ejemplo, recientemente cayó a su nivel más bajo en 16 años).

La guerra en Irán elevó los precios de la energía y ha impulsado una incipiente inflación, pero esto ha estado acompañada de una desaceleración en el crecimiento económico , una combinación indeseable.

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El precio de los huevos es el tipo de problema que puede tocar una fibra sensible, y no solo en China. No hace mucho tiempo, Estados Unidos tuvo su propia crisis con ese alimento, debido a los enredos en la cadena de suministro ya un brote de gripe aviar . Los huevos se convirtieron en un tema de debate durante la campaña electoral presidencial de 2024, con Donald Trump usando el creciente costo de los alimentos para arremeter contra sus oponentes.

En China, el problema comenzó con avicultores demasiado entusiastas.

Hace dos años, los granjeros comenzaron a expandirse tras varios años de cosechas récord, y entre 2024 y 2025 incorporaron más gallinas ponedoras que nunca, según Aspen Li, analista que estudia el mercado de los huevos. De repente, hubo demasiados huevos y el precio se desplomó. Los granjeros se quedaron sin dinero suficiente para alimentar a todas sus gallinas.

Así que los sacrificaron, a un ritmo que los expertos consideraron excesivo. Con el tiempo, no quedaron suficientes gallinas ponedoras para satisfacer la demanda, lo que llevó los precios a niveles que, según Li, fueron “incluso más altos de lo que se esperaba”.

Al mismo tiempo, la demanda ha sido particularmente fuerte, lo que los economistas atribuyen a varios factores, como adolescentes hambrientos que estudian para un decisivo examen nacional y la celebración de verano conocida como el Festival del Bote del Dragón.

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Y algunos culpan del aumento de los costos a una sola persona: el presidente Trump. La guerra en Irán ha encarecido el gas para cocinar. Los dueños de un restaurante en la ciudad costera de Tianjin pegaron un letrero en su escaparate para explicar que estaban subiendo el precio del jianbing, una especie de crepa de huevo, verduras y galletas fritas, por el equivalente a siete centavos debido a que “Trump está subiendo los precios”.

Axuan Bu, de 25 años, quien dirige dos puestos llamados “Jianbing Man” en la ciudad oriental de Jinhua, dice que no puede trasladar el costo de sus crepas saladas de huevo a sus clientes habituales. “Si subes el precio, la gente simplemente ya no las comprará”, dijo.

Bu usa 360 huevos cada dos o tres días y ha visto cómo el precio sube unos centavos cada vez que reabastece. Para empeorar las cosas, los cilindros de gas que necesitan para calentar su sartén también han subido, de 16 dólares a 22 cada uno, una compra que tiene que hacer cada cinco días. “Uno se la pasa corriendo mes tras mes y al final no queda nada”, dijo.

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A diferencia de la carne, los huevos no se sustituyen fácilmente, dijo Hellen Zhang, de la provincia oriental de Jiangsu, quien junto con su novio consume hasta siete huevos al día: hervidos para el desayuno, revueltos en platillos con tomates para el almuerzo y como masa para pasteles de arroz.

Representa una décima parte de su cuenta mensual de comida, dijo Zhang. “Pero no importa qué tan caros se pongan los huevos, tienes que comer”, dijo. “Los precios suben, pero no puedes saltarte tu proteína”.

Harriet Hua, de la provincia sureña de Guangdong, notó que el precio de los huevos comenzó a subir poco a poco en abril en la plataforma de compra de víveres que utiliza, conocida como Pinduoduo. Desde entonces han subido un 20 por ciento.

“Mi primera reacción fue: ‘Ay, Dios mío, ¿por qué está tan caro?’. Así que dejé de comprarlos, pensando que esperaría a que el precio bajara”, dijo Hua, que normalmente compra un paquete de 30 huevos cada mes. Mientras estuvo sin empleo durante seis meses, incluso el aumento de precio más pequeño resultaba doloroso.

“El precio nunca bajó”, dijo Hua, quien consiguió un nuevo trabajo el mes pasado. “Al final, tuve que comprarlos de todas maneras”.

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