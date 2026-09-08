Caspiroleta tradicional latinoamericana fácil y rápida

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La caspiroleta es una de esas bebidas calientes que saben a infancia y a casa de la abuela. Con ingredientes sencillos como leche, huevo, galletas y un toque de canela, esta preparación tradicional te hará retroceder en el tiempo. Como toda receta tradicional tiene su toque familiar, como el uso de gelatina de pata o un toque de licor, así la prepara nuestra chef Diana Acevedo y aquí te enseña el paso a paso para saborearla.
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Gastronomía: Colombiana.
Una bebida reconfortante para los días fríos
- Tiempo de preparación: 8 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- Leche
- 2 galletas trituradas
- 1 huevo
- Canela o vainilla al gusto
- 1 cucharadita de azúcar
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Preparación
En un recipiente, vierte la leche y agrega las galletas trituradas, el huevo y la canela o vainilla.
Bate todo en frío con ayuda de un molinillo hasta integrar bien los ingredientes.
Lleva la mezcla al fuego y revuelve constantemente con el molinillo para evitar que se pegue o se corte.
Cocina sin dejar de mezclar hasta que tome textura y espese.
Agrega una cucharadita de azúcar y, si lo deseas, la gelatina de pan. Baja del fuego y sirve caliente.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧