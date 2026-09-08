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Caspiroleta tradicional latinoamericana fácil y rápida

Es muy importante durante la cocción de la caspiroleta batir constantemente con un molinillo.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
08 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
Caspiroleta tradicional latinoamericana fácil y rápida
Foto: Diana Acevedo
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La caspiroleta es una de esas bebidas calientes que saben a infancia y a casa de la abuela. Con ingredientes sencillos como leche, huevo, galletas y un toque de canela, esta preparación tradicional te hará retroceder en el tiempo. Como toda receta tradicional tiene su toque familiar, como el uso de gelatina de pata o un toque de licor, así la prepara nuestra chef Diana Acevedo y aquí te enseña el paso a paso para saborearla.

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Gastronomía: Colombiana.

Una bebida reconfortante para los días fríos

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • Leche
  • 2 galletas trituradas
  • 1 huevo
  • Canela o vainilla al gusto
  • 1 cucharadita de azúcar

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Preparación

En un recipiente, vierte la leche y agrega las galletas trituradas, el huevo y la canela o vainilla.

Bate todo en frío con ayuda de un molinillo hasta integrar bien los ingredientes.

Lleva la mezcla al fuego y revuelve constantemente con el molinillo para evitar que se pegue o se corte.

Cocina sin dejar de mezclar hasta que tome textura y espese.

Agrega una cucharadita de azúcar y, si lo deseas, la gelatina de pan. Baja del fuego y sirve caliente.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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