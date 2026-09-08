Caspiroleta tradicional latinoamericana fácil y rápida

Foto: Diana Acevedo

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La caspiroleta es una de esas bebidas calientes que saben a infancia y a casa de la abuela. Con ingredientes sencillos como leche, huevo, galletas y un toque de canela, esta preparación tradicional te hará retroceder en el tiempo. Como toda receta tradicional tiene su toque familiar, como el uso de gelatina de pata o un toque de licor, así la prepara nuestra chef Diana Acevedo y aquí te enseña el paso a paso para saborearla.

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Gastronomía: Colombiana . Una bebida reconfortante para los días fríos Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Leche

2 galletas trituradas

1 huevo

Canela o vainilla al gusto

1 cucharadita de azúcar

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Preparación

En un recipiente, vierte la leche y agrega las galletas trituradas, el huevo y la canela o vainilla.

Bate todo en frío con ayuda de un molinillo hasta integrar bien los ingredientes.

Lleva la mezcla al fuego y revuelve constantemente con el molinillo para evitar que se pegue o se corte.

Cocina sin dejar de mezclar hasta que tome textura y espese.

Agrega una cucharadita de azúcar y, si lo deseas, la gelatina de pan. Baja del fuego y sirve caliente.

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