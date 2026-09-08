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Gastronomía y Recetas

7 recetas con plátano verde: chips, harina, cabeza e’ gato, tortillas y empanadas caseras

El plátano verde es uno delos ingredientes más versátiles de la gastronomía y esconden un mundo de posibilidades en la cocina.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
08 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Con el plátano verde también puedes preparar el tradicional cayeye colombiano.
Con el plátano verde también puedes preparar el tradicional cayeye colombiano.
Foto: Pexels
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Gastronomía: Colombiana.

Los tiempos de preparación varían en cada plato

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Plátanos verdes (la cantidad depende de la preparación)
  • Aceite para freír (para chips y empanadas)
  • Sal al gusto

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Recetas

Chips de plátano

Tiempo: 10–15 minutos

Preparación

Lamina el plátano verde muy delgado, con todo y cáscara (con cuchillo o mandolina).

Fríe en aceite caliente hasta que queden crocantes y dorados.

Escurre sobre papel absorbente y agrega sal al gusto.

Harina de plátano

Tiempo: 2 a 3 horas (deshidratación) + triturado

Preparación

Pela el plátano y lamínalo bien delgado con cuchillo o mandolina.

Lleva las láminas al horno a 100 °C durante 2 a 3 horas, hasta deshidratarlas por completo.

Tritura en licuadora o procesador hasta obtener una harina fina.

Puré de plátano (base para otras recetas)

Tiempo: 20–25 minutos

Preparación

Pela el plátano y córtalo en trozos.

Cocínalo en agua hasta que esté blandito.

Machácalo hasta lograr un puré suave.

Cabeza e’ gato

Tiempo: 30 minutos (partiendo del puré)

Ingredientes

Puré de plátano

Suero costeño

Sofrito de cebolla y ajo

Sal y pimienta

Queso costeño

Preparación

Al puré de plátano añade el suero costeño, el sofrito de cebolla y ajo, sal, pimienta y queso costeño.

Integra muy bien todos los ingredientes , forma bolas con la mezcla y sirve.

Tortillas de plátano

Tiempo: 25–30 minutos

Preparación

Procesa el puré de plátano hasta formar una masa.

Aplana la masa y córtala en porciones.

Dora en una plancha caliente por ambos lados.

Empanadas de plátano

Tiempo: 35–40 minutos

Ingredientes

Masa de plátano

Carne o pollo guisado

Aceite para freír

Preparación

Extiende y aplana la masa de plátano.

Rellena con carne o pollo guisado.

Dobla con cuidado, sella y corta la empanada.

Fríe en aceite caliente hasta que quede crocante y dorada.

Aprovecha la cáscara

Cocina la cáscara del plátano y usa el agua resultante para regar tus plantas. Así aprovechas el ingrediente por completo y evitas desperdicios.

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Un poco de la historia de los patacones

La palabra patacón viene del árabe ‘batakká’, nombre que se asocia directamente con las monedas que se usaban en el medioevo y que dieron origen a la forma de uno de los alimentos más ricos del mundo gastronómico: el ‘patácca’ o patacón. Esta comida hecha con trozos aplanados del plátano es uno de los platos más tradicionales de América, principalmente de Colombia, Venezuela y Costa Rica, y es considerada como: la Musa paradisiaca.

En la gastronomía es llamado de muchas formas: patacón, tostón, tachino, frito; y es el acompañante ideal para las comidas de mar. Su preparación es sencilla y no requiere de mucha elaboración, por eso ha sido elegido por chefs para emplatar, provocar y deleitar a sus comensales. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse no solo como uno de los ingredientes más importantes de la cocina del Caribe colombiano, sino porque también ha cobrado gran relevancia en el mundo musical, teniendo una canción que le rinde homenaje a su exquisitez.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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Gastronomía y recetas

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7 recetas con plátano verde: chips, harina, cabeza e’ gato, tortillas y empanadas caseras

Plátano verde

Receta con plátano verde

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Harina de plátano

Cabeza e' gato

Tortillas de plátano

empanadas de plátano

 

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