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Cebolla encurtida para hamburguesas y sándwiches que dura 20 días en la nevera

Esta receta es fácil, versátil y de aprovechamiento para tus preparaciones.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
12 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Usa esta cebolla encurtida para preparar ensaladas que funcionan como guarnición para el almuerzo.
Usa esta cebolla encurtida para preparar ensaladas que funcionan como guarnición para el almuerzo.
Foto: Getty Images - Nathalie Pellenkoft
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Gastronomía: Latinoamericana .

El laurel en esta receta aporta sabor y frescura a tu preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 cebollas medianas
  • 1 taza de vinagre
  • Pimienta al gusto
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • Zumo de 1 limón

Para leer: ¿Dónde comer el mejor salpicón? Este fue el ganador en Honda, Tolima y así lo preparan

Preparación

Pica la cebolla en juliana o en el tamaño que prefieras.

A fuego bajo, calienta el vinagre con la pimienta, el laurel, el azúcar y la sal.

Pon la cebolla cortada en un recipiente, exprime el zumo de limón y vierte encima todo el líquido caliente.

Deja enfriar y guarda en la nevera. Recuerda que esta preparación se conserva hasta más de 20 días.

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre el té verde, té rojo, té negro, matcha, aromática y cuál tomar?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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