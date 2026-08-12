Cebolla encurtida para hamburguesas y sándwiches que dura 20 días en la nevera

Usa esta cebolla encurtida para preparar ensaladas que funcionan como guarnición para el almuerzo. Foto: Getty Images - Nathalie Pellenkoft

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Gastronomía: Latinoamericana . El laurel en esta receta aporta sabor y frescura a tu preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 cebollas medianas

1 taza de vinagre

Pimienta al gusto

1 hoja de laurel

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

Zumo de 1 limón

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Preparación

Pica la cebolla en juliana o en el tamaño que prefieras.

A fuego bajo, calienta el vinagre con la pimienta, el laurel, el azúcar y la sal.

Pon la cebolla cortada en un recipiente, exprime el zumo de limón y vierte encima todo el líquido caliente.

Deja enfriar y guarda en la nevera. Recuerda que esta preparación se conserva hasta más de 20 días.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧