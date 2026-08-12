Cebolla encurtida para hamburguesas y sándwiches que dura 20 días en la nevera

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Gastronomía: Latinoamericana .
El laurel en esta receta aporta sabor y frescura a tu preparación
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 cebollas medianas
- 1 taza de vinagre
- Pimienta al gusto
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- Zumo de 1 limón
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Preparación
Pica la cebolla en juliana o en el tamaño que prefieras.
A fuego bajo, calienta el vinagre con la pimienta, el laurel, el azúcar y la sal.
Pon la cebolla cortada en un recipiente, exprime el zumo de limón y vierte encima todo el líquido caliente.
Deja enfriar y guarda en la nevera. Recuerda que esta preparación se conserva hasta más de 20 días.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧