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Receta: cheesecake de durazno cremoso

Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera toda la noche antes de servir.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
02 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este cheesecake de durazno con tu bebida caliente favorito.
Sirve este cheesecake de durazno con tu bebida caliente favorito.
Foto: Getty Images/iStockphoto - beats3
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Gastronomía: Griega .

Cremoso, rico e ideal para aprovechar los duraznos que tienes en casa

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 2 tazas de galletas molidas
  • 90 gramos de mantequilla derretida

Ingredientes para el cheesecake

760 gramos de queso crema

¾ taza de azúcar

¾ taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)

1 cucharadita de vainilla

3 huevos

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharada de jugo de limón

1 pizca de sal

Para los duraznos

6 duraznos

¼ taza de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

½ cucharadita de vainilla

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Preparación

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla, presiona en el molde y hornea de 8 a 10 minutos a 350 ºF/ 180 ºC.

Para el relleno de durazno, mezcla los duraznos con el jugo de limón, el azúcar y la vainilla; llévalos a la sartén con mantequilla. Espesa con la fécula diluida sin cocinar de más (que no queden muy suaves).

Para la mezcla de queso, bate el queso crema a temperatura ambiente con el azúcar, los huevos y la vainilla hasta obtener una crema suave y sin grumos.

Vierte la mitad de la mezcla en el molde, pon los duraznos en el centro y cubre con el resto.

Hornea a baño María a 160 °C durante 55-65 minutos (envuelve la base con papel aluminio para que no se filtre el agua).

Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera toda la noche antes de servir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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