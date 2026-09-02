Receta: cheesecake de durazno cremoso

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Gastronomía: Griega .
Cremoso, rico e ideal para aprovechar los duraznos que tienes en casa
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 2 tazas de galletas molidas
- 90 gramos de mantequilla derretida
Ingredientes para el cheesecake
760 gramos de queso crema
¾ taza de azúcar
¾ taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)
1 cucharadita de vainilla
3 huevos
2 cucharadas de fécula de maíz
1 cucharada de jugo de limón
1 pizca de sal
Para los duraznos
6 duraznos
¼ taza de azúcar
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de fécula de maíz
2 cucharadas de agua
½ cucharadita de vainilla
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Preparación
Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla, presiona en el molde y hornea de 8 a 10 minutos a 350 ºF/ 180 ºC.
Para el relleno de durazno, mezcla los duraznos con el jugo de limón, el azúcar y la vainilla; llévalos a la sartén con mantequilla. Espesa con la fécula diluida sin cocinar de más (que no queden muy suaves).
Para la mezcla de queso, bate el queso crema a temperatura ambiente con el azúcar, los huevos y la vainilla hasta obtener una crema suave y sin grumos.
Vierte la mitad de la mezcla en el molde, pon los duraznos en el centro y cubre con el resto.
Hornea a baño María a 160 °C durante 55-65 minutos (envuelve la base con papel aluminio para que no se filtre el agua).
Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera toda la noche antes de servir.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧