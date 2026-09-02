Receta: cheesecake de durazno cremoso

Sirve este cheesecake de durazno con tu bebida caliente favorito. Foto: Getty Images/iStockphoto - beats3

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Gastronomía: Griega . Cremoso, rico e ideal para aprovechar los duraznos que tienes en casa Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 tazas de galletas molidas

90 gramos de mantequilla derretida

Ingredientes para el cheesecake

760 gramos de queso crema

¾ taza de azúcar

¾ taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)

1 cucharadita de vainilla

3 huevos

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharada de jugo de limón

1 pizca de sal

Para los duraznos

6 duraznos

¼ taza de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

½ cucharadita de vainilla

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Preparación

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla, presiona en el molde y hornea de 8 a 10 minutos a 350 ºF/ 180 ºC.

Para el relleno de durazno, mezcla los duraznos con el jugo de limón, el azúcar y la vainilla; llévalos a la sartén con mantequilla. Espesa con la fécula diluida sin cocinar de más (que no queden muy suaves).

Para la mezcla de queso, bate el queso crema a temperatura ambiente con el azúcar, los huevos y la vainilla hasta obtener una crema suave y sin grumos.

Vierte la mitad de la mezcla en el molde, pon los duraznos en el centro y cubre con el resto.

Hornea a baño María a 160 °C durante 55-65 minutos (envuelve la base con papel aluminio para que no se filtre el agua).

Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera toda la noche antes de servir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧