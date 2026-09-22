Chocoramo suavecito y esponjoso

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Gastronomía: Colombiana.
No olvides que para saborear este chocoramo debes dejar secando el chocolate durante 3o minutos.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 5.
Ingredientes
- 250 gramos de margarina
- 200 gramos de azúcar
- 250 gramos de harina de trigo
- 5 gramos de polvo para hornear
- 6 huevos
- 10 gramos de leche en polvo
- 2.5 cc de esencia de vainilla
- 2.5 cc de esencia de naranja
- 1 gramo de sal
- 2 gotas de colorante amarillo
- Cobertura de chocolate
Preparación
Crema la margarina con el azúcar hasta que quede suave y cremosa
Agrega la harina (que ya trae el polvo para hornear) y los huevos poco a poco, integrando bien.
Añade la leche en polvo, la esencia de naranja, la esencia de vainilla, la sal y las goticas de colorante amarillo.
Mezcla hasta lograr una masa homogénea. Vierte la mezcla en un molde engrasado y enharinado.
Lleva al horno a 170 °C durante una hora aproximadamente. Deja enfriar y taja en porciones.
Sumerge cada porción en la cobertura de chocolate y deja secar.
Cubre por el otro lado, deja reposar hasta que el chocolate seque por completo y sirve.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧