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Chocoramo suavecito y esponjoso

¿Hay algo que antoje más que un chocoramo? Esta versión casera es perfecta para acompañar el café de la tarde y revivir ese sabor colombiano de siempre.

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Diana Acevedo, chef y pastelera / @chefdianaacevedo
22 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
El chocoramo es un bocado clásico colombiano que puedes disfrutar con leche, masato o tu bebida favorita.
El chocoramo es un bocado clásico colombiano que puedes disfrutar con leche, masato o tu bebida favorita.

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Gastronomía: Colombiana.

No olvides que para saborear este chocoramo debes dejar secando el chocolate durante 3o minutos.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 5.

Ingredientes

  • 250 gramos de margarina
  • 200 gramos de azúcar
  • 250 gramos de harina de trigo
  • 5 gramos de polvo para hornear
  • 6 huevos
  • 10 gramos de leche en polvo
  • 2.5 cc de esencia de vainilla
  • 2.5 cc de esencia de naranja
  • 1 gramo de sal
  • 2 gotas de colorante amarillo
  • Cobertura de chocolate

Preparación

Crema la margarina con el azúcar hasta que quede suave y cremosa

Agrega la harina (que ya trae el polvo para hornear) y los huevos poco a poco, integrando bien.

Añade la leche en polvo, la esencia de naranja, la esencia de vainilla, la sal y las goticas de colorante amarillo.

Mezcla hasta lograr una masa homogénea. Vierte la mezcla en un molde engrasado y enharinado.

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Lleva al horno a 170 °C durante una hora aproximadamente. Deja enfriar y taja en porciones.

Sumerge cada porción en la cobertura de chocolate y deja secar.

Cubre por el otro lado, deja reposar hasta que el chocolate seque por completo y sirve.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef y pastelera / @chefdianaacevedo

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