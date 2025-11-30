Cocinas Campesinas de Córdoba es uno de los ganadores en los Gourmand World Cookbook Awards

José Luis Rivera, fotógrafo del libro “Cocinas Campesinas de Córdoba”, ganador en los Gourmand Award 2025 por Mejor Portada, Diseño y Fotografía del mundo. Foto: Tomada de IG: Gourmand Award 2025

Colombia consolidó nuevamente su liderazgo mundial en la investigación y divulgación de cocinas tradicionales. En los Gourmand World Cookbook Awards 2025 (los premios más importantes del mundo en literatura gastronómica) el libro Cocinas Campesinas de Córdoba, Colombia: Historia y Tradición, obtuvo el galardón de Mejor Fotografía y Portada de libros de cocina del mundo, un reconocimiento que confirma la fuerza estética, narrativa y cultural con la que el país está mostrando su cocina ante el planeta.

Este triunfo ocurre frente a delegaciones de 96 países, en el marco del Saudi Feast Food Festival, donde Colombia reafirmó que sus territorios, sus portadores de tradición y sus cocinas son capaces de conmover al mundo.

El reconocimiento llega después de un año histórico para el país, en el que “Cocinas Campesinas de Boyacá” fue elegido como Mejor Equipo de Investigación de Cocinas Tradicionales del mundo, posicionando al país como referente global en este campo. Hoy, el libro de Córdoba confirma que ese liderazgo no fue casualidad, sino que es el resultado de un trabajo sostenido, territorial, riguroso y profundamente humano.

El proyecto está liderado por Ricardo Malagón, investigador y cocinero del SENA, quien ha dedicado años a recorrer los territorios, conversar con sus portadoras de tradición y construir —desde la educación pública— un modelo de investigación que hoy es referente internacional. Con este nuevo galardón, Malagón suma ya seis premios Gourmand consecutivos, convirtiéndose en uno de los investigadores gastronómicos más premiados del continente.

El reconocimiento obtenido este año corresponde esencialmente al trabajo visual, conceptual y narrativo del libro. La portada, la identidad gráfica y la fotografía fueron reconocidas como las mejores del mundo por su capacidad de sintetizar la esencia de la cocina campesina cordobesa.

Este logro fue posible gracias a la mirada del fotógrafo y cocinero José Luis Rivera, quien llega a su tercer Gourmand Award. Su cámara ha sido testigo silenciosa de la vida en las cocinas del territorio: Nilfa y sus bollos que cuentan una vida de maíz; Petrona, guardiana de semillas que sobreviven pese al olvido; Ángela, cuyo trabajo con la leche de búfala es hoy símbolo de disciplina y de identidad. Cada fotografía es un acto de respeto con quienes sostienen la memoria gastronómica de Córdoba.

“Cocinas Campesinas de Córdoba” es una obra construida desde la realidad del campo, no desde la distancia. Es un libro que nació en fogones vivos, en conversaciones largas, en caminatas por las veredas y en la escucha atenta a quienes han sostenido la tradición culinaria del departamento.

Su fuerza visual y su diseño editorial fueron reconocidos porque narran, con profunda honestidad, las historias que pocas veces llegan a los grandes escenarios del mundo.

“Presentar este libro es una responsabilidad gigantesca. Venimos en nombre de las mujeres y hombres que han cocinado toda la vida. Boyacá nos dio un título este año y hoy el turno fue para Córdoba. Hoy estamos demostrando por qué Colombia sigue siendo un referente mundial en cocinas tradicionales”, contó Malagón tras recibir la noticia del triunfo en Arabia Saudita.

El premios, para sus autores, confirma una verdad que el territorio conoce desde hace mucho. “La cocina campesina es un patrimonio vivo, sostenido por mujeres y hombres que han transmitido sus saberes por generaciones. Sus historias, sus rostros y su trabajo merecen estar en los escenarios donde se discute la gastronomía global.

Con este nuevo Gourmand Award, Colombia reafirma que su equipo de investigación en cocinas tradicionales es hoy uno de los más sólidos e influyentes del planeta.

Córdoba suma un capítulo más al camino que ya abrió Ricardo Malagón con el primer libro galardonado en el departamento de Chocó. “Colombia está en la conversación global, inspira y este homenaje a la tierra lo demuestra. La cocina campesina del país ya no solo pertenece a los territorios que la guardan, hoy también es patrimonio del mundo”, reafirma el investigador.

