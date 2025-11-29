El mejor libro de gastronomía del mundo es colombiano

Rey Guerrero, chef del Pacífico colombiano. Foto: Tomada de IG: Rey Guerrero

Uno de los mayores exponentes de los fogones de la cocina del Pacífico colombiano obtuvo uno de los máximos galardones en los Gourmand World Cookbook Awards este 29 de noviembre en la capital de Arabia Saudita. Tras haber quedado entre los cuatro finalistas globales de estos reconocidos premios, Rey Guerrero puso la bandera colombiana en el primer puesto.

Sabores de resistencia. La cocina de Rey Guerrero es una obra que celebra la memoria, la identidad y la riqueza de la diáspora afro en Colombia. “El libro recoge recetas, técnicas, relatos y saberes ancestrales que han sido transmitidos durante siglos por las cocineras tradicionales, portadoras de la memoria viva del Pacífico colombiano”.

Guerrero ha sido, durante décadas, un fiel defensor de los fogones del Pacífico, y en repetidas ocasiones ha manifestado que su cocina es memoria, territorio y libertad. Sus preparaciones son una muestra de ello: cada ingrediente y cada herencia se han transformado en un ejercicio constante de resistencia y coherencia que demuestra que hay costumbres y saberes negros que pueden destacarse y ser reconocidos.

A propósito de este reconocimiento, Ricardo Malagón, investigador y chef colombiano, manifestó que “el libro de Rey tenía todo para ganar en estos premios. Es la prueba escrita del trabajo serio, del rigor, de la cocina pensada desde la vida y desde el territorio. Colombia tiene talento de sobra; lo que falta es creer en él y no dejar de lado lo mejor que tenemos: nuestra cocina biodiversa y biosabrosa. Un abrazo gigante para mi amigo y parcero”.

Malagón también estuvo entre los libros destacados de estos premios por su investigación centrada en los saberes y sabores de la gastronomía de Córdoba, en Colombia. Por su parte, Melisa Ospina, chef antioqueña y promotora de la importancia de las plazas de mercado del país, también se pronunció al respecto: “Rey, muy merecido. ¡Qué belleza! Nos aguaste el ojo de la emoción. Un logro enorme a tantos años de sabor, alegría y resistencia”.

La gastronomía colombiana sigue haciendo historia y como alguna vez el chef colombiano manifestó en entrevista para El Espectador que en unos años, espera que su nombre sea asociado a que las personas negras en Colombia sí pueden ser un ejemplo de éxito y que gracias a iniciativas que buscan la justicia racial, se cambie el estereotipo.

“Siempre estaré con los brazos, las puertas y la sazón bien abiertas y dispuestas para mostrar lo que vale la cultura afro”.

