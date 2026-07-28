Colombia clasificó a la final del Bocuse d’Or, certamen culinario más importante del mundo

El equipo colombiano alcanzó un hito para la gastronomía nacional tras ubicarse entre las tres mejores delegaciones del continente en el Bocuse d'Or Américas. Foto: Bocuse D’or Colombia

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La gastronomía colombiana escribió un nuevo capítulo en su historia. El equipo nacional obtuvo el tercer lugar en el Bocuse d’Or Américas, la fase continental del Bocuse d’Or, un campeonato bienal de cocineros considerado el certamen culinario más importante del mundo.

Se trata de la primera ocasión en la que Colombia se sube al podio entre las mejores delegaciones del continente y asegura un cupo en la gran final mundial que se celebrará en Sirha Lyon, Francia.

Además del tercer puesto, la delegación colombiana recibió un importante reconocimiento individual. Laura Osorio, asistente del chef colombiano Juan Buitrago, fue distinguida como la Mejor Commis (ayudante de cocina) del certamen, un premio que reconoce la técnica, disciplina y precisión demostradas durante las exigentes pruebas.

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La representación colombiana estuvo encabezada por Carlos Pájaro, director de la Academia Bocuse d’Or Colombia, Juan Buitrago, chef candidato, Laura Osorio, como commis, y Juan de la Roche, quien participó como jurado de degustación en nombre del país.

El resultado fue celebrado por diferentes representantes del sector gastronómico. El chef Federico Trujillo destacó el compromiso del equipo y aseguró que el reconocimiento es consecuencia del trabajo realizado durante los últimos años.

“Qué maravilla, ¡súper merecido! Un gran equipo, comprometido, disciplinado, talentoso y, sobre todo, conformado por excelentes seres humanos. Este reconocimiento es el reflejo del esfuerzo, la pasión y el trabajo realizado con el corazón”, expresó.

Trujillo también hizo un reconocimiento especial a Carlos Pájaro por el liderazgo del proyecto y por impulsar el crecimiento de la gastronomía colombiana en escenarios internacionales.

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“Un reconocimiento muy importante a Carlos Pájaro por su liderazgo, por su empeño y por llevar a Colombia a lo más alto de la gastronomía internacional. El Bocuse d’Or es el máximo reconocimiento que puede recibir un cocinero por su esfuerzo, su talento y su templanza profesional”, afirmó.

Finalmente, el chef aseguró que este resultado fortalece el posicionamiento del país en la alta cocina mundial. “Colombia gana respeto internacional y ya los grandes nos miran como un país de gran desarrollo culinario y de excelencia en técnicas culinarias”, concluyó.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧