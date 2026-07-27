¿Cómo hacer malteada de mora perfecta?

La malteada es la alternativa perfecta cuando quieres algo rico sin lácteos ni azúcar refinada. Foto: Diana Maria León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre esta malteada

El origen del término malteada fue a finales del siglo XIX, cuando en 1885 un periódico describió este batido como una bebida cremosa, con leche, whisky, huevos, azúcar y hielo. Sin embargo, en la década de 1900, este batido se transformó en una bebida a base de helado, jarabe de chocolate, fresa o vainilla.

Con la invención de la licuadora eléctrica en 1922 por Steven Poplawski, la malteada se hizo aún más popular y no pasó mucho tiempo antes de que todos los restaurantes la incluyeran en su menú. Esta malteada nace de las ganas de un antojo dulce que también le sume a tu día. Cremosa, fresca y lista en minutos, es la alternativa perfecta cuando quieres algo rico sin lácteos ni azúcar refinada.

Aquí la crema de coco reemplaza la leche y le da esa textura espesa y suave típica de una buena malteada, mientras la miel de abeja pura endulza de forma natural, sin necesidad de azúcar refinada ni ingredientes raros que no reconoces.

De interés: Queso de almendras casero: receta fácil con la pulpa

Tiempo de preparación: 10 minutos

Ingredientes malteada

· 2 tazas crema de coco

· 2 tazas mora (congelada o tu fruto rojo favorito)

· 2 cucharadas miel de abeja (pura)

· 1/2 cucharadita vainilla

Para destacar:Ocho cosas que puedes hacer con un coco: desde harina hasta aceite

Instrucciones

1. Agrega en una licuadora de alta potencia la crema de coco, la mora congelada, la miel de abeja pura y la vainilla.

2. Licúa por pulsos, parando cada tanto para mezclar con una espátula, asegurando que todo se integre bien y quede una textura cremosa y uniforme.

3. Sirve de inmediato en un vaso o copa, coronando con tus frutos rojos favoritos por encima.

4. Disfruta. Deja un comentario abajo si te gusta esta receta

Se recomienda disfrutar de inmediato, recién preparada, para conservar su textura cremosa.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧