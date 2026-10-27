¿Colombia el mejor destino culinario del mundo? Así puedes apoyar su nominación

¿Qué hace que un viajero quiera conocer un país también a través de sus sabores? En Colombia, la respuesta está en la diversidad de sus cocinas, los ingredientes propios de cada región y las tradiciones que pasan de generación en generación. Esta riqueza gastronómica pone al país en la competencia por el título de Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards, un reconocimiento que lleva los sabores colombianos a la conversación turística internacional.

¿Qué tienen en común un sancocho, un pescado preparado en el Pacífico y un amasijo boyacense? Aunque son platos muy distintos, todos cuentan algo sobre los territorios de los que provienen. Esa variedad de ingredientes, recetas y formas de cocinar es parte de la riqueza gastronómica que Colombia busca proyectar internacionalmente con su nominación a Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards 2026.

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Y es que la cocina colombiana cambia de una región a otra. En el Caribe, los pescados, los arroces y los productos del mar tienen un lugar destacado, en el Pacífico, las preparaciones tradicionales incorporan ingredientes como el coco y distintas variedades de pescado. En la región Andina sobresalen los amasijos, las sopas y los platos elaborados con papa y maíz, mientras que en los Llanos y la Amazonía la gastronomía está vinculada con los productos y las costumbres de sus comunidades. Cada una de estas cocinas refleja una relación particular con el territorio y sus recursos.

Más allá de los ingredientes, también están las recetas que pasan de generación en generación, las técnicas tradicionales y los conocimientos que conservan cocineras, cocineros y productores locales. Así lo señala el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues ppreparaciones como los envueltos en hojas de plátano muestran cómo cocinar también implica preservar prácticas culturales. Por eso, acercarse a la gastronomía de un destino permite conocer no solo sus platos, sino también parte de su historia, sus costumbres y las formas de vida de quienes lo habitan.

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De hecho, Colombia ha fortalecido su presencia en el panorama turístico internacional durante los últimos años. En ese propósito, la gastronomía se suma a los paisajes, las expresiones culturales y las experiencias que el país promociona a través de la estrategia Colombia, el País de la Belleza, impulsada por ProColombia.

Pero ¿qué significa realmente esta nominación? Los World Travel Awards son premios internacionales que reconocen diferentes categorías de la industria turística. La selección de los candidatos no corresponde exclusivamente a una evaluación de sus platos o técnicas culinarias: las nominaciones se conforman a partir de resultados anteriores y candidaturas aprobadas por la organización, y los ganadores se determinan mediante votación en línea de viajeros y profesionales del sector.

En la edición mundial de 2026, Colombia compite por el título de Mejor Destino Culinario del Mundo con otros 16 nominados, entre ellos Perú, México, Italia, Francia, Japón, China, Argentina y España. Perú llega con un antecedente importante, pues obtuvo este reconocimiento durante cinco años consecutivos, entre 2021 y 2025. La competencia reúne países con tradiciones culinarias distintas y pone de relieve la gastronomía como uno de los componentes de la experiencia turística.

¿Hasta cuándo se puede votar por Colombia?

Las votaciones para la edición mundial de los World Travel Awards 2026 están previstas hasta el 30 de octubre de 2026, según la información suministrada para esta nota. Quienes quieran apoyar la candidatura pueden consultar las categorías y el proceso de participación en el portal oficial de votaciones de los World Travel Awards.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧