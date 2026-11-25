Aunque parezca una decisión sin mayor importancia, desecharlo de forma incorrecta puede obstruir las tuberías y afectar el medioambiente. Por eso, le contamos qué hacer con ese aceite que queda después de…

¿Qué tienen en común unas papas fritas, unas empanadas y unos patacones? Además de ser irresistibles, todos pueden dejar algo que no siempre sabemos cómo manejar: el aceite usado. Y es que, después de disfrutar una buena preparación, llega la hora de limpiar la cocina y aparece el dilema: ¿lo guarda, lo reutiliza o lo tira por el lavaplatos?

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Aunque parezca una decisión sin mayor importancia, desecharlo de forma incorrecta puede obstruir las tuberías y afectar el medioambiente. Por eso, le contamos qué hacer con ese aceite que queda después de cocinar.

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¿Por qué desecharlo de manera incorrecta puede convertirse en un problema?

Después de cocinar cualquier alimento con aceite, es común pensar que basta con dejarlo enfriar y arrojarlo por el lavaplatos para que desaparezca. Sin embargo, este hábito puede traer más de un problema. Los residuos de grasa se adhieren a las paredes de las tuberías, se acumulan con el tiempo y pueden provocar obstrucciones que dificultan el paso del agua y terminan generando malos olores o daños en las instalaciones.

El proceso es parecido a lo que ocurre con la grasa del tocino cuando se enfría en una sartén: pasa de ser líquida a formar una capa espesa y difícil de retirar. Algo similar sucede dentro de las tuberías, donde los restos de aceite pueden adherirse a las superficies, mezclarse con otros residuos y formar acumulaciones cada vez más grandes.

Pero las tuberías no son las únicas afectadas. Cuando el aceite de cocina usado llega al sistema de alcantarillado, puede generar dificultades en las redes de saneamiento y en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Además, si termina en ríos, quebradas o suelos, puede alterar las condiciones de estos ecosistemas y afectar la calidad de los recursos naturales.

De hecho, la Alcaldía de Cali advierte que desechar el aceite de cocina usado por el lavaplatos es una práctica frecuente en los hogares que representa un riesgo para el medioambiente y la salud. Según la entidad, un solo litro de este residuo puede contaminar cerca de 1.000 litros de agua. Esta cifra permite dimensionar el impacto de una acción cotidiana que muchas veces parece inofensiva, pero que, cuando se repite en miles de hogares, puede convertirse en un problema de mayor escala.

Otro error frecuente es mezclar el aceite usado con los residuos aprovechables o depositarlo directamente en la bolsa de reciclaje. Al entrar en contacto con materiales como papel, cartón y plástico, la grasa puede contaminarlos y dificultar su recuperación. Tampoco es recomendable arrojarlo directamente a la basura sin almacenarlo previamente, pues puede derramarse, impregnar otros residuos y complicar su manejo.

Incluso las pequeñas cantidades cuentan. El aceite que queda después de freír un huevo o preparar una porción de alimentos también debe manejarse correctamente. Adoptar este hábito en casa ayuda a prevenir obstrucciones, reduce la contaminación del agua y permite que un residuo que suele terminar en el desagüe pueda tener un aprovechamiento adecuado.

¿Cómo botarlo correctamente?

Según explica la Alcaldía de Bogotá, después de cocinar, deje enfriar el aceite por completo antes de manipularlo. Si contiene restos de alimentos, cuélelo para retirarlos y evitar que estos se acumulen en el recipiente. Luego, con ayuda de un embudo, viértalo en una botella plástica limpia y seca. Es importante que el envase tenga una tapa que cierre bien, de manera que no haya derrames durante su almacenamiento o transporte.

No es necesario llevar una botella cada vez que prepare alimentos. Puede conservar el mismo recipiente y agregar el aceite de diferentes preparaciones hasta reunir una cantidad suficiente. Eso sí, procure mantenerlo cerrado, lejos de fuentes de calor y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Tampoco lo mezcle con agua, detergentes u otros residuos, pues esto puede dificultar su posterior aprovechamiento.

Cuando la botella esté llena, ciérrela bien y llévela a un punto de recolección autorizado. Allí, los gestores encargados podrán recoger el residuo y trasladarlo a instalaciones donde recibe un tratamiento para transformarlo en nuevos productos, entre ellos biocombustibles. De esta manera, un material que normalmente terminaría contaminando el ambiente puede incorporarse a otros procesos productivos.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) dispone de puntos de recolección habilitados para recibir aceite de cocina usado. Si vive en un edificio o conjunto residencial, también puede consultar con la administración si cuentan con un lugar destinado a su almacenamiento y entrega. Consulte los puntos autorizados en la ciudad aquí.

En otros municipios también existen alternativas, como los ecopuntos y las jornadas de recolección de residuos especiales. Lo importante es verificar que el lugar o gestor esté autorizado para recibir este tipo de aceite.

Una recomendación adicional es revisar la cantidad de aceite que utiliza al preparar sus alimentos. Reducir su consumo no significa necesariamente dejar de cocinar determinadas recetas, sino aprovechar mejor las cantidades, evitar el desperdicio y prolongar su vida útil cuando sea seguro hacerlo. Recuerde que el aceite que ya no puede reutilizarse para cocinar sigue teniendo valor como residuo aprovechable y, por eso, necesita una disposición diferenciada.

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