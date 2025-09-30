¿Cómo calentar un envuelto correctamente?

Son cuatro formas que puedes usar para calentar correctamente un envuelto sin perder su buen sabor. Foto: Getty Images/iStockphoto - SGAPhoto

¿Has intentado recalentar un envuelto y termina reseco, duro o sin el mismo sabor de recién hecho? Esto ocurre porque no siempre se elige la técnica adecuada, lo que afecta su textura, aroma y sabor. Factores como el tipo de hoja en que fue envuelto, el método de cocción original y el tiempo de conservación influyen directamente en el resultado final. En Gastronomía y recetas de El Espectador te contamos las formas correctas para calentarlo y conservar su sabor tradicional.

¿Cómo calentar un envuelto?

Al vapor: pon agua en una olla, coloca una rejilla o vaporera y calienta el envuelto durante 10 a 15 minutos. Este método mantiene la humedad y el sabor intactos. En microondas: caliéntalo envuelto en su hoja original o cúbrelo con un paño húmedo para evitar que se reseque. A baño María: sumerge el envuelto con su hoja en una olla con agua caliente, cuidando que no se abra, y déjalo unos minutos hasta que recupere temperatura. En sartén: calienta a fuego muy bajo y tapado, para que se caliente lentamente sin perder jugosidad.

¿Cuál es la mejor forma de conservar un envuelto?

La mejor forma de conservar un envuelto es mantenerlo en refrigeración, siempre bien envuelto en su hoja original o, si ya está abierto, cubierto con papel aluminio o guardado en un recipiente hermético. Así puede durar entre 3 y 4 días sin perder su sabor.

Si deseas conservarlo por más tiempo, lo ideal es congelarlo: primero deja que se enfríe por completo, luego protégelo en bolsas selladas y congélalo. De esta manera, puede mantenerse en buen estado hasta por 2 meses.

Envueltos colombianos

