¿Cómo calentar un tamal? Conozca la forma correcta

Calentar un tamal parece una tarea sencilla, pero hacerlo mal puede arruinar su textura y hasta secarlo por completo. Para conservar ese sabor casero y mantenerlo suave y jugoso, es importante conocer la forma correcta de calentarlo. En Gastronomía y recetas de El Espectador le mostramos los mejores métodos para que disfrute su tamal como recién hecho.

¿Cómo calentar un tamal?

La mejor forma de calentar un tamal es al vapor, ya que así conserva su textura suave y no se reseca. Solo debe colocarlo en una olla con un poco de agua en el fondo, poner una rejilla o base para que no toque directamente el líquido, tapar bien y dejarlo unos 15 a 20 minutos.

Si busca rapidez, también puede calentarlo en el microondas, envuelto en una hoja húmeda o en una toalla de papel mojada para evitar que se seque.

¿Cómo calentar un tamal congelado?

La mejor forma de calentar un tamal congelado es pasarlo primero al refrigerador durante unas horas para que se descongele poco a poco y luego calentarlo al vapor. Póngalo en una olla con un poco de agua en el fondo.

Si tiene poco tiempo, puede calentarlo directamente congelado en el microondas, pero envuélvalo en una hoja húmeda o en papel de cocina mojado. Caliéntelo en intervalos de 2 a 3 minutos, revisando que el centro esté bien caliente.

¿Con qué se puede acompañar un tamal?

El tamal suele disfrutarse mejor con una bebida caliente. En Colombia, por ejemplo, se acompaña tradicionalmente con chocolate espeso, café negro o aguapanela. También puede servirlo con arepa, pan fresco o almojábana para complementar el desayuno. En otros países, como México o Centroamérica, es común acompañarlo con crema, salsa picante, frijoles o arroz, dependiendo de la región.

