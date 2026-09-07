Cómo derretir chocolate a baño María paso a paso

En solo 20 minutos puedes preparar este chocolate a baño María. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . Versátil y perfecta para tus antojos de dulce Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Chocolate en barra (la cantidad que necesites, partido en trozos pequeños)

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Preparación

Corta la barra en trozos pequeños y del mismo tamaño. Entre más parejos queden, más parejo se derrite.

Pon agua en una olla y llévala a fuego medio. Coloca un tazón resistente al calor encima de la olla, como si fuera una tapa, cuidando que el fondo del tazón no toque el agua. El agua debe soltar vapor suficiente para calentar el bol, pero sin hervir con fuerza, para que el chocolate se derrita poco a poco sin quemarse.

Pon los trozos de chocolate en un bowl resistente al calor y ponlo sobre la olla, asegurándote de que el tazón no toque el agua.

Con una espátula o cuchara, mueve el chocolate sin parar. Esto ayuda a que se derrita parejo y evita que se queme.

Cuando el chocolate esté casi completamente derretido, pero aún queden algunos trocitos pequeños, retira el tazón del fuego. El calor residual terminará de derretirlos.

Sigue removiendo fuera del fuego. Mezcla un par de minutos más hasta lograr una textura lisa, brillante y sin grumos.

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