Cómo hacer arepa de choclo doradita y con queso

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Latinoamericana .
Sirve esta arepa de choclo acompaña de tu bebida caliente favorita.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 3 tazas de maíz tierno (choclo) desgranado
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 chorrito de brandy
- Queso al gusto para el relleno
- Mnatequilla
Preparación
Lleva a la licuadora el maíz, la sal, el azúcar y un chorrito de brandy. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
Calienta el sartén o la estufa con un poco de mantequilla. Controla muy bien el fuego, porque si se arrebata la arepa se quema por fuera y queda cruda por dentro.
Vierte una porción de mezcla y cocina hasta que esté dorada por debajo. Dale la vuelta, espera un minutico y voltéala de nuevo.
Ponle el queso encima y deja que se funda hasta formar esa costrica dorada. Dobla la arepa y sirve de una vez.
Un poco de la historia de la arepa
Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países. La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz. La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen de 40 a 43 tipos de arepas.
En Gastronomía y recetas traemos la receta de la arepa de choclo, un plato típico latinoamericano elaborado a base de maíz. Su preparación es muy parecida a la de los panqueques, su diferencia es que el maíz es el ingrediente principal. Suele añadirse a su cocción queso o cuajada, mantequilla y azúcar, entre otros.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧