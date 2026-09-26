Cómo hacer arepa de choclo doradita y con queso

Esta arepa de choclo es una de las recetas con más tradición de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto - EzumeImages

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Gastronomía: Latinoamericana . Sirve esta arepa de choclo acompaña de tu bebida caliente favorita. Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 3 tazas de maíz tierno (choclo) desgranado

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar

1 chorrito de brandy

Queso al gusto para el relleno

Mnatequilla

Preparación

Lleva a la licuadora el maíz, la sal, el azúcar y un chorrito de brandy. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Calienta el sartén o la estufa con un poco de mantequilla. Controla muy bien el fuego, porque si se arrebata la arepa se quema por fuera y queda cruda por dentro.

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Vierte una porción de mezcla y cocina hasta que esté dorada por debajo. Dale la vuelta, espera un minutico y voltéala de nuevo.

Ponle el queso encima y deja que se funda hasta formar esa costrica dorada. Dobla la arepa y sirve de una vez.

Un poco de la historia…