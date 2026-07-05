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Gastronomía y Recetas

Cómo hacer desgranado con pollo casero: receta colombiana

Añade tocineta, cebolla cabezona y paprika a esta preparación.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
05 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este desgranado de pollo con papas fritas para disfrutar.
Sirve este desgranado de pollo con papas fritas para disfrutar.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Colombiana.

Sirve con tortillas para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de filete de pechuga de pollo 
  • 50 gramos de tocineta 
  • 1/2 cebolla cabezona finamente picada
  • 2 tazas de maíz dulce
  • 1 taza de crema de leche 
  • 1/2 taza de queso mozzarella 
  • 1 cucharadita de paprika
  • ½ cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Sazona el pollo con la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta, llévalo a una sartén caliente, cocínalo muy buen y cuando este listo corta en trozos y reserva.

En la mismo sartén para aprovechar el sabor del pollo, dora la tocineta y la cebolla.

Incorpora el maíz dulce, agrega el pollo y finaliza con la crema de leche y el queso.

Deja que se cocine a fuego bajo hasta que el queso se derrita.

Cuando este listo sirve acompañado con tortillas y ahora si a disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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Desgranado de pollo

Receta con maíz

Receta con pollo

 

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