Cómo hacer desgranado con pollo casero: receta colombiana

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve con tortillas para disfrutar
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de filete de pechuga de pollo
- 50 gramos de tocineta
- 1/2 cebolla cabezona finamente picada
- 2 tazas de maíz dulce
- 1 taza de crema de leche
- 1/2 taza de queso mozzarella
- 1 cucharadita de paprika
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Sazona el pollo con la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta, llévalo a una sartén caliente, cocínalo muy buen y cuando este listo corta en trozos y reserva.
En la mismo sartén para aprovechar el sabor del pollo, dora la tocineta y la cebolla.
Incorpora el maíz dulce, agrega el pollo y finaliza con la crema de leche y el queso.
Deja que se cocine a fuego bajo hasta que el queso se derrita.
Cuando este listo sirve acompañado con tortillas y ahora si a disfrutar.
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