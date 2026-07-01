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Receta fácil: pescado frito crocante con rebozado de cerveza

Dorado, crocante por fuera y jugoso por dentro. Aquí está el paso a paso para llevarlo a la mesa.

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Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
01 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Sirves este pescado crocante con ensalada o con arroz de coco y patacones.
Sirves este pescado crocante con ensalada o con arroz de coco y patacones.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
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Gastronomía: Colombiana .

Usa tilapia en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 6 tomates
  • 3 filetes de tilapia
  • 2 cebollas blancas picadas
  • 4 tallos de cebolla larga picados
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de orégano
  • 2 cucharadas de paprika
  • 1 cucharada de mostaza
  • 2 cucharadas de aceite de achiote
  • 1 cucharadas de pasta de ajo

Ingredientes para el ají criollo

2 cucharadas de pasta de ajo

6 tomates chontos picados

4 tallos picados de cebolla larga

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco picado al gusto

10 mililitros de vinagre

Salsa verde al gusto para acompañar

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Preparación

En un recipiente, mezcla la harina de trigo, el huevo, la mostaza, el orégano, la paprika, la pasta de ajo, la sal y la pimienta.

Agrega la cerveza poco a poco mientras mezclas, hasta lograr una mezcla homogénea tipo rebozado.

Pasa los filetes de tilapia por el rebozado, cubriéndolos bien por ambos lados.

Fríe los filetes en aceite bien caliente hasta que estén dorados y crocantes.

Retira y deja escurrir el exceso de aceite. Sirve acompañado de ají.

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Un poco de la historia de la tilapia

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

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