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Cómo hacer helado casero de maracuyá fácil y cremoso

La leche condensada y la crema de leche serán los ingredientes infaltables en esta receta.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
25 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Sirve este helado de maracuyá casero con tu salsa favorita. Puede ser de mora o de arequipe.
Sirve este helado de maracuyá casero con tu salsa favorita. Puede ser de mora o de arequipe.
Foto: Getty Images - koyjira
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Gastronomía: Latinoamericana.

Refrigera durante 4 horas para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 mililitros de pulpa de maracuyá sin semillas (aproximadamente 3 o 4 maracuyás grandes)
  • 300 mililitros de leche condensada
  • 300 mililitros de crema de leche

Ingredientes para la mermelada de maracuyá

100 mililitros de pulpa de maracuyá con semillas

3 cucharadas de azúcar blanca

¼ de taza de agua

1 cucharada de fécula de maíz, disuelta en el agua

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Preparación

Prepara la pulpa de maracuyá

Extrae la pulpa de los maracuyás y llévala a la licuadora junto con ¾ de taza de agua. Licúa durante unos segundos, procurando que las semillas no se trituren demasiado. Luego pasa la mezcla por un colador para obtener una pulpa suave y sin semillas.

Prepara la base del helado

Mezcla la pulpa de maracuyá con la leche condensada hasta obtener una preparación homogénea. En otro recipiente, bate la crema de leche bien fría hasta que aumente su volumen y tome una textura aireada. Incorpora poco a poco la mezcla de maracuyá con movimientos envolventes para conservar la suavidad y el aire de la crema.

Prepara la mermelada

Agrega a una olla la pulpa de maracuyá con semillas, el azúcar, el agua y la fécula de maíz disuelta. Cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla espese y adquiera un color brillante y ligeramente transparente.

Congela y disfruta

Vierte la mezcla del helado en un recipiente apto para congelar. Añade la mermelada de maracuyá y mézclala ligeramente para crear vetas de sabor. Lleva al congelador durante al menos 4 horas o hasta que tenga la consistencia deseada. Sirve y disfruta de un delicioso helado casero, cremoso y refrescante.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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