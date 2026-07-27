Queso de almendras casero: receta fácil con la pulpa

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Gastronomía: Colombiana .
Sirve este queso sobre tostadas o como un snack para la tarde
- Tiempo de preparación: 120 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de pulpa de almendras
- 1/2 taza de bebida de almendras
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- Sal, tomillo o las especias que más te gusten
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Preparación
Ni se te ocurra botar la pulpa que te queda de la leche de almendras que te enseñé en la receta anterior , aprovéchala para hacer queso o una harina de almendras que te sirve para unas galletas o postres.
Empezamos haciendo el queso llevando la pulpa a la licuadora, agrega bebida de almendras, gelatina, sal y tomillo.
Ahora, llevamos la mezcla a un recipiente engrasado con aceite de oliva, refrigeramos por 2 horas y esta listo.
Para la harina de almendras
Extiende la pulpa en una bandeja y la llevamos al horno a la freidora de aire para que se seque bien. Después la pasamos por el procesador o la licuadora hasta que quede bien finita. ¡Y listo!
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