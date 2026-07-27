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Queso de almendras casero: receta fácil con la pulpa

Una receta de aprovechamiento que no puedes perder de vista.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
27 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Queso de almendras (Imagen de referencia)
Queso de almendras (Imagen de referencia)
Foto: Getty Images - Liudmila Chernetska
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Gastronomía: Colombiana .

Sirve este queso sobre tostadas o como un snack para la tarde

  • Tiempo de preparación: 120 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de pulpa de almendras
  • 1/2 taza de bebida de almendras
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • Sal, tomillo o las especias que más te gusten

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Preparación

Ni se te ocurra botar la pulpa que te queda de la leche de almendras que te enseñé en la receta anterior , aprovéchala para hacer queso o una harina de almendras que te sirve para unas galletas o postres.

Empezamos haciendo el queso llevando la pulpa a la licuadora, agrega bebida de almendras, gelatina, sal y tomillo.

Ahora, llevamos la mezcla a un recipiente engrasado con aceite de oliva, refrigeramos por 2 horas y esta listo.

Para la harina de almendras

Extiende la pulpa en una bandeja y la llevamos al horno a la freidora de aire para que se seque bien. Después la pasamos por el procesador o la licuadora hasta que quede bien finita. ¡Y listo!

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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Almendra

Estilo de Vida

Harina de Almendra

 

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