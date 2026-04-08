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Cómo hacer panqué de plátano perfecto

Un clásico irresistible, suave, húmedo y lleno de sabor. Perfecto para acompañar un café o té.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
08 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve este panqué de plátano con helado y miel por encima.
Sirve este panqué de plátano con helado y miel por encima.
Foto: alleksana / Pexels
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Gastronomía: Latinoamericana.

Usa nueces trituradas

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 50 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 3 plátanos maduros
  • 2 huevos
  • 3/4 de taza azúcar
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1/4 de taza de yogur natural
  • 1/3 de taza de aceite vegetal
  • 2 tazas de harina
  • 1/2 cucharadita bicarbonato
  • 1/2 taza de nueces trituradas

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Un poco de historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 a. C.. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales.

Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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