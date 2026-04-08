Cómo hacer panqué de plátano perfecto

Sirve este panqué de plátano con helado y miel por encima. Foto: alleksana / Pexels

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa nueces trituradas Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 50 minutos.

50 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 3 plátanos maduros

2 huevos

3/4 de taza azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de vainilla

1/4 de taza de yogur natural

1/3 de taza de aceite vegetal

2 tazas de harina

1/2 cucharadita bicarbonato

1/2 taza de nueces trituradas

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Un poco de historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 a. C.. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales.

Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧