Receta para hacer jugo verde de kiwi y apio

Para hacer este jugo verde de kiwi y apio Foto: Diana María León

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Gastronomía: Saludable . En solo 5 minutos saborearas una receta llena de nutrientes Tiempo de preparación: 2 minutos.

2 minutos. Tiempo de cocción: 3 minutos.

3 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1/2 tallo de apio

1 manojo de hierbabuena

5 centímetros de jengibre fresco

2 kiwis

1/2 cucharadita de aceite de coco

1/2 – 1 taza de agua (según la textura deseada)

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Preparación

Lava muy bien todos los ingredientes.

Pela los kiwis y corta el apio en trozos pequeños.

Pela el jengibre y córtalo en trozos para facilitar el licuado.

Agrega todos los ingredientes a la licuadora.

Incorpora el agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

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Un poco de la historia del Kiwi

El kiwi tiene una historia que comienza en China, donde originalmente se conocía como “grosella china” y se cultivaba desde hace siglos por sus propiedades medicinales y su sabor refrescante. A inicios del siglo XX, la fruta llegó a Nueva Zelanda, donde comenzó a cultivarse de forma comercial y se le dio el nombre de “kiwi” en honor al ave nacional del país.

Con el tiempo, el kiwi se popularizó en todo el mundo gracias a su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y fibra. Hoy en día es una fruta clave en recetas saludables, especialmente en jugos y smoothies, por su sabor dulce con un toque ácido y su capacidad para complementar ingredientes verdes.

Continuamos con nuestra serie de jugos verdes en Marzo. Este jugo verde de kiwi con jengibre y apio es una forma deliciosa y práctica de aprovechar los beneficios del kiwi. Ideal para la digestión, refrescante y fácil de preparar, combina ingredientes naturales que ayudan a hidratar el cuerpo, aportar nutrientes y darle un boost saludable a tu día.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧