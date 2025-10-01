Toma nota de estos cinco consejos para hacer gelatina y evitar que se pegue. Foto: Silvia Márquez

¿Te ha pasado que preparas una gelatina y, al desmoldarla, se queda pegada o pierde su forma? Esto ocurre comúnmente porque no siempre se siguen los pasos adecuados durante su preparación y enfriamiento.

Factores como la cantidad de agua utilizada, el tiempo de refrigeración o incluso el material del molde influyen directamente en que la gelatina adquiera la textura ideal. Si estos aspectos no se controlan correctamente, es habitual que la gelatina se rompa o quede adherida a las paredes del molde.

¿Qué hacer en este caso? En Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos los trucos más efectivos para que tu gelatina no se pegue y luzca perfecta al momento de servirla.

¿Cómo hacer gelatina?

Hacer gelatina es muy sencillo, solo necesitas seguir estos pasos:

Vierte el contenido del sobre de gelatina en un vaso de agua caliente y mezcla bien hasta que se disuelva por completo, sin dejar grumos. Añade la misma cantidad de agua fría y revuelve para equilibrar la temperatura. Añade la mezcla a un molde grande o en recipientes individuales, según prefieras. Lleva la gelatina al refrigerador durante 3 a 4 horas, o hasta que esté completamente firme. Si deseas, puedes agregar frutas, leche o combinar diferentes sabores para personalizar tu preparación.

¿Cómo hacer que la gelatina no se pegue al molde?

Consejos para desmoldar la gelatina con éxito:

Usa moldes adecuados: los moldes de silicona o plástico flexible facilitan mucho el desmolde. Engrasa ligeramente: antes de verter la mezcla, unta el molde con unas gotas de aceite vegetal o rocíalo con un poco de aceite en spray. Esto ayudará a que la gelatina no se adhiera. Deja enfriar correctamente: la gelatina debe refrigerarse durante al menos 3 a 4 horas. Si no está completamente firme, es probable que se pegue o se rompa. Despega con agua tibia: sumerge el molde durante unos segundos en agua caliente (sin que el agua toque la gelatina). Esto aflojará los bordes y facilitará el desmolde. Desmolda con cuidado: si es necesario, pasa un cuchillo delgado por el borde del molde para ayudar a soltar la gelatina, siempre con cuidado para no romper la figura.

Recetas con gelatina

