¿Cómo hacer para que la sopa quede espesa?

Utilizar harina o maicena puede ser la solución perfecta para lograrlo. Sigue este paso a paso y ponlo en práctica en tu cocina.

Redacción Gastronomía y recetas
24 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
La harina o la maicena son aliadas para espesar tu sopa. Aquí te contamos cómo usarlas bien.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea
¿Has preparado una sopa y te ha quedado aguada y sin consistencia? Esto sucede porque no siempre se logra el balance adecuado entre los ingredientes, el tiempo de cocción y la proporción de líquido. Además, factores como el tipo de verduras, las carnes o incluso el almidón que se utiliza, influyen directamente en la textura final. Si esto no se controla bien, es común que la preparación pierda espesor y resulte menos apetitosa.

¿Qué hacer en este caso? En Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos los trucos más efectivos para disfrutarla sin caer en errores culinarios.

¿Cómo hacer para que la sopa espese?

Estos son algunos consejos que pueden ayudarte a encontrar la textura perfecta:

  • Agregar papa o yuca rallada: ambas sueltan almidón durante la cocción y espesan la sopa de manera natural.
  • Usar harina o maicena: disuelve una cucharadita en agua fría y añádela poco a poco a la sopa, removiendo constantemente.
  • Incorporar arroz, avena o pasta: además de espesar, enriquecen la preparación y la hacen más sustanciosa.
  • Triturar parte de los ingredientes: licúa una porción de las verduras cocidas y vuelve a integrarlas para obtener una textura más densa.
  • Reducir el líquido: deja hervir la sopa a fuego lento sin tapa para que se evapore parte del agua y gane espesor.
  • Añadir crema de leche o queso rallado: aportan cuerpo, cremosidad y un sabor extra.

Recetario para hacer sopas

Sopa de menudencias:

Acompaña este plato con arroz blanco, aguacate y unas buenas tajaditas de plátano maduro. Sigue el paso a paso de su preparación

Sopa de mute santandereano:

Entre los ingredientes están el maíz previamente cocido y las porciones de papa, hierbas, vegetales y trozos de carne. Así la puede preparar

Sopa de pollo tradicional:

Este es uno de los platos más apetecidos de la gastronomía para cualquier momento del día llega a tu mesa para conquistar.

