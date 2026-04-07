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Cómo hacer tocineta: receta completa y fácil en casa

Aunque esta preparación puede tomar varios días en realizarse, obtendrás una pieza perfectamente curada y ahumada.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
07 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve esta tocineta con huevo, dentro de un sándwich o envolviendo camarones. ¡Deliciosa!
Sirve esta tocineta con huevo, dentro de un sándwich o envolviendo camarones. ¡Deliciosa!
Foto: Andy Carvajal / Tomada de IG
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Gastronomía: Colombiana.

Usa hojas de laurel en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 360 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 5.

Ingredientes

  • 1 litro de agua
  • 60 gramos de sal marina
  • 30 gramos de azúcar morena
  • Pimienta dulce al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 2 dientes de ajo
  • Hojas de laurel
  • 1 ramita de romero
  • 1 panceta de cerdo

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Preparación

En una olla agrega el litro de agua junto con la sal, el azúcar, las pimientas, los dientes de ajo, las hojas de laurel y la ramita de romero. Lleva a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego y deja enfriar completamente hasta que esté bien fría (aproximadamente a 4 °C).

Cuando la salmuera esté fría, colócala en un recipiente y sumerge completamente la panceta de cerdo. Tapa, ponle un peso encima para mantenerla cubierta y llévala a la nevera durante 7 días.

Pasado ese tiempo, retira la panceta, enjuágala y sécala muy bien. Luego llévala a ahumar durante 2 horas, manteniendo una temperatura entre 100 y 115 °C.

Después del ahumado, deja enfriar la panceta, empácala al vacío y cocínala durante 4 horas a una temperatura entre 60 y 65 °C.

Al terminar la cocción, retírala, deja enfriar y llévala a la nevera durante 24 horas. Al día siguiente, sácala, córtala en láminas y ya está lista para cocinar o guardar.

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Un poco de la historia de la tocineta

También conocida como tocino, es un tipo de carne curada que proviene de la panceta del cerdo. Generalmente, se corta en tiras finas y se cocina hasta que se vuelve crujiente. La tocineta se ha convertido en un ingrediente muy popular en muchas cocinas del mundo, especialmente en el desayuno o como acompañante en platos como hamburguesas, ensaladas, sopas y guisos.

Ojo al dato: ¿Cuáles pescados tienen menos espinas para comer?

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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