Cómo hacer tocineta: receta completa y fácil en casa

Sirve esta tocineta con huevo, dentro de un sándwich o envolviendo camarones. ¡Deliciosa! Foto: Andy Carvajal / Tomada de IG

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Gastronomía: Colombiana . Usa hojas de laurel en esta preparación Tiempo de preparación: 360 minutos.

360 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 5 . Ingredientes 1 litro de agua

60 gramos de sal marina

30 gramos de azúcar morena

Pimienta dulce al gusto

Pimienta negra al gusto

2 dientes de ajo

Hojas de laurel

1 ramita de romero

1 panceta de cerdo

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Preparación

En una olla agrega el litro de agua junto con la sal, el azúcar, las pimientas, los dientes de ajo, las hojas de laurel y la ramita de romero. Lleva a fuego medio hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego y deja enfriar completamente hasta que esté bien fría (aproximadamente a 4 °C).

Cuando la salmuera esté fría, colócala en un recipiente y sumerge completamente la panceta de cerdo. Tapa, ponle un peso encima para mantenerla cubierta y llévala a la nevera durante 7 días.

Pasado ese tiempo, retira la panceta, enjuágala y sécala muy bien. Luego llévala a ahumar durante 2 horas, manteniendo una temperatura entre 100 y 115 °C.

Después del ahumado, deja enfriar la panceta, empácala al vacío y cocínala durante 4 horas a una temperatura entre 60 y 65 °C.

Al terminar la cocción, retírala, deja enfriar y llévala a la nevera durante 24 horas. Al día siguiente, sácala, córtala en láminas y ya está lista para cocinar o guardar.

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Un poco de la historia de la tocineta

También conocida como tocino, es un tipo de carne curada que proviene de la panceta del cerdo. Generalmente, se corta en tiras finas y se cocina hasta que se vuelve crujiente. La tocineta se ha convertido en un ingrediente muy popular en muchas cocinas del mundo, especialmente en el desayuno o como acompañante en platos como hamburguesas, ensaladas, sopas y guisos.

Ojo al dato: ¿Cuáles pescados tienen menos espinas para comer?

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧