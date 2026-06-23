Cómo hacer un “mug cake red velvet” en casa paso a paso

Sirve este mug cake red velvet con fresas o arándanos. Foto: Silvia Márquez

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Gastronomía: Saludable . No olvides la leche vegetal en esta receta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 4 cucharadas de harina de plátano

2 cucharadas de endulzante

1 cucharada de cacao

1 cucharada de aceite de coco

1 huevo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/4 de cucharada de color rojo para alimentos

1/2 cucharadita de vinagre de manzana

3 cucharadas de leche vegetal

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Preparación

En un bowl mezclamos los ingredientes húmedos, en otro los ingredientes secos e integramos.

Vertemos en un pocillo previamente engrasado. Luego, llevamos al microondas por 3 minutos, este tiempo puede variar, revisa introduciendo un palillo para saber si está listo debe salir seco.

Espolvoreamos azúcar pulverizada para emplatar. Disfrutamos.

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Un poco de la historia del “mug cake”

El mug cake surgió en los años 2000 en Estados Unidos, cuando a la popularidad de los microondas se le añadió el deseo de recetas rápidas y sencillas. Este pequeño pastel en una taza se convirtió en un fenómeno global gracias a su practicidad. Desde entonces, ha sido adoptado en hogares de todo el mundo en muchas combinaciones de sabores.

Ojo al dato: ¿Por qué la cebolla no se debe guardar junto a las papas?

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧