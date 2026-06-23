Cómo hacer un “mug cake red velvet” en casa paso a paso

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Gastronomía: Saludable.
No olvides la leche vegetal en esta receta
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 4 cucharadas de harina de plátano
- 2 cucharadas de endulzante
- 1 cucharada de cacao
- 1 cucharada de aceite de coco
- 1 huevo
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- 1/4 de cucharada de color rojo para alimentos
- 1/2 cucharadita de vinagre de manzana
- 3 cucharadas de leche vegetal
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Preparación
En un bowl mezclamos los ingredientes húmedos, en otro los ingredientes secos e integramos.
Vertemos en un pocillo previamente engrasado. Luego, llevamos al microondas por 3 minutos, este tiempo puede variar, revisa introduciendo un palillo para saber si está listo debe salir seco.
Espolvoreamos azúcar pulverizada para emplatar. Disfrutamos.
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Un poco de la historia del “mug cake”
El mug cake surgió en los años 2000 en Estados Unidos, cuando a la popularidad de los microondas se le añadió el deseo de recetas rápidas y sencillas. Este pequeño pastel en una taza se convirtió en un fenómeno global gracias a su practicidad. Desde entonces, ha sido adoptado en hogares de todo el mundo en muchas combinaciones de sabores.
Ojo al dato: ¿Por qué la cebolla no se debe guardar junto a las papas?
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧