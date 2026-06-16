Duraznos asados al horno: postre saludable y fácil

Prepara estos duraznos asados al horno con jengibre, canela y sal. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . Perfectos para un postre o snack de la tarde. Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 duraznos maduros pero firmes, partidos por la mitad y sin semilla (con piel)

4 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida

4 cucharadas de azúcar de coco

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela

⅛ cucharadita de jengibre

Una pizca de sal

Helado de vainilla o crema de coco para servir

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Preparación

Precalienta el horno a 175 °C.

En un molde para hornear de 20×26 cm aproximadamente, mezcla la mantequilla derretida, la miel, el extracto de vainilla, la canela, el jengibre y la sal. Esparce la mezcla sobre toda la base del horno.

Agrega los duraznos al molde y cúbrelos bien con la mezcla de mantequilla. Ponlos con el lado cortado hacia arriba y usa una cuchara para rellenar la cavidad con un poco de salsa. Luego, vuélvelos a poner con el lado cortado hacia arriba y usa una cuchara para añadir un poco de salsa dentro de la cavidad.

Cubre el molde con papel parafinado y hornea durante 20 minutos.

Retira el papel parafinado y hornea sin cubrir durante 10–15 minutos más, hasta que los duraznos estén tiernos al pincharlos con un tenedor y comiencen a caramelizarse en los bordes.

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Un poco de la historia del durazno

El durazno se cultiva en China desde hace más de 3.000 años. Era considerado un símbolo de longevidad e inmortalidad, y aparece en textos y pinturas milenarias. Desde allí viajó por la Ruta de la Seda hasta Persia, de donde viene su nombre científico Prunus pérsica, y luego llegó a Europa con los romanos. Hoy es uno de los frutos más cultivados del mundo.

Hoy en día en Colombia, regiones como el Huila, Boyacá y Cundinamarca son grandes productoras, y el fruto hace parte de la cocina y los mercados locales desde hace siglos.

Si buscas un postre que se prepare rápido, sea delicioso y haga bien al cuerpo, esta receta es para ti. Estos duraznos al horno con canela y azúcar de coco son dulces naturalmente. Además los ingredientes son cargados de nutrientes, la canela ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, y el azúcar de coco aporta un índice glucémico más bajo que el azúcar refinada.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧