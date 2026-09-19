¿Cómo limpiar y lavar la olla a presión multifuncional correctamente para que no se dañe?

Las ollas han sido las protagonistas de las cocinas durante siglos y han ido evolucionando conforme lo hace la tecnología. Antes existía una exclusiva para el arroz, otra para preparar los granos y unas más pequeñas que se encargaban de cocinar bien las verduras. Sin embargo, ahora una sola olla puede hacer lo que antes parecía imposible para las abuelas, especialmente cuando las familias eran numerosas y había que servir todo a tiempo y caliente. Por eso la olla a presión multiusos se robó todas las miradas y se ganó un aplauso en la cocina…

Las ollas han sido las protagonistas de las cocinas durante siglos y han ido evolucionando conforme lo hace la tecnología. Antes existía una exclusiva para el arroz, otra para preparar los granos y unas más pequeñas que se encargaban de cocinar bien las verduras. Sin embargo, ahora una sola olla puede hacer lo que antes parecía imposible para las abuelas, especialmente cuando las familias eran numerosas y había que servir todo a tiempo y caliente. Por eso la olla a presión multiusos se robó todas las miradas y se ganó un aplauso en la cocina colombiana.

Pero, como todo buen aliado, necesita cuidados, y aquí es donde muchos fallan. Una limpieza rápida o hecha con el producto equivocado puede rayar el recubrimiento, tapar las válvulas de seguridad o dañar toda la parte eléctrica del electrodoméstico, no obstante, mantenerla impecable no tiene ciencia, solo de debe tener en cuenta qué parte se lava, cómo y con qué. En Gastronomía y recetas de El Espectador te damos una guía limpiar correctamente este utensilio con infomación de guías de uso y manuales de limpieza que se encuentran en el mercado:

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Lo primero que debes hacer por seguridad, es desconectar el cable y dejar que la olla se enfríe por completo antes de limpiar la olla, aunque parezca obvio, es uno de los errores más frecuentes. En este caso, Imusa recomienda esperar un par de horas a que el aparato baje de temperatura antes de limpiarlo, y aquí hay una regla universal si usas con fecuencia este tipo olla: nunca sumerjas el cuerpo externo en agua ni dejes que le entre agua por dentro, porque ahí está todo el sistema eléctrico, Yalile Ramírez, Category Manager SDA & Wellbeing de Electrolux es enfática en que la parte de afuera se limpia únicamente con un paño suave, y si quedaron salpicaduras o grasa, basta con humedecerlo un poco; Imusa va por la misma línea recomendado hacer este paso con un paño semihúmedo por dentro y por fuera de la carcasa.

¡Cuidado con la parte interna de tu olla!, ahí es donde cocinas y es la pieza que más se ensucia. La recomendación es lavarla con agua, una esponja suave y detergente para quitar cualquier rastro de comida o aceite, y secar muy bien con papel de cocina. Este paso va a marcar la diferencias, Ramírez y expertos de Kalley, insisten en que no se deben usar esponjas abrasivas ni limpiadores agresivos, porque pueden rayan el revestimiento antiadherente y ahí es donde empieza el deterioro de la olla, pero hay que tener en cuenta que no todos estos electrodomésticos funcionan de la misma forma, por eso es clave el uso del manual del aparato, el cual tampoco debe desecharse. ¿La olla interior puede ir al lavavajillas? Electrolux indica que sí es apta, mientras que el manual de la Multichef de Imusa casi que exige lavarla siempre a mano.

La tapa es, quizás, la parte que más se descuida, y también la más importante en este tipo de ollas, porque de ella dependen el sellado y la liberación segura del vapor. Ramírez recomienda enjuagar con agua caliente toda la parte inferior, incluyendo el anillo de cierre, la válvula limitadora de presión, la cobertura anti-bloqueo y la válvula flotante, y luego secar completamente. El área que queda debajo del anillo superior se limpia aparte, con un paño humedecido o de microfibra, y en este punto hay una advertencia común en todas las marcas: no hay que usar productos químicos. Para limpiar la tapa de la olla, se retiran, lavan y secan por separado sus componentes antes de reinstalarlos tal como estaban, en este caso, el anillo de cierre (con agua y jabón), el empaque hermético del centro, la válvula de liberación de presión (solo con agua) y el caucho de la válvula de flotador ubicado en la parte inferior interna de la tapa (solo con agua). Imusa en este caso recomienda revisar antes de cada uso "que la válvula esté limpia y sin obstrucciones, ya que una válvula tapada afecta el funcionamiento de la olla".

Ojo al dato, hay dos componentes adicionales que suelen pasarse por alto a la hora de hacer una limpieza profunda a esta favorita de las cocina. El primero es el "contenedor plástico de condensación", ese pequeño recipiente que recoge el vapor, Ramírez aconseja removerlo, lavarlo con agua caliente y jabón, secarlo y volverlo a poner; el segundo es la placa de calentamiento, esa base metálica donde se apoya la olla al interior que se limpia con un paño ligeramente húmedo y se seca por completo, recuerda que está conectada directamente a la parte eléctrica y nunca debe sumergirse ni empaparse.



Evita utilizar químicos agresivos porque pueden manchar y corroer las superficies; descarta por completo las esponjas de metal y los estropajos abrasivos, porque les quitar su poder antiadherente; y jamás sumerjas el cuerpo, la base ni la placa de calentamiento, porque puedes causar un daño eléctico que puede dañar por completo la olla. Que el orden no te haga tener dolores de cabeza, nunca guardes la olla húmeda, seca siempre todas las piezas antes de armarla para evitar malos olores y humedad que con el tiempo deteriore alguna parte funcional de la olla. Y si te preguntas si debes lavarla antes de estrenarla, va a depender del manual de la marca que elegiste, por ejemplo, Kalley lo recomienda.

No se trata de convertirte en un esclavo de tu olla, más bien el tema es de constancia, esta limpieza puedes hacerla de vez en cuando, esto permitirá gozar de tu olla durante más tiempo, lo ideal es que sus superficies no se manchen con residuos de alimentos, y mucho menos que se altere el sabor de tus preparaciones. Quizá cinco minutos del día o de la semana, son suficientes para cuidar esta aliada de la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧