Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Fácil y rápida para este domingo: así es la receta del pollo stroganoff

Sirve esta delicia para el paladar con arroz blanco o con pasta.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
12 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Este pollo stroganoff es una opción llena de sabor que puedes preparar muy fácil en casa.
Este pollo stroganoff es una opción llena de sabor que puedes preparar muy fácil en casa.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del stroganoff

Mucho se dice acerca de la historia de este plato. Algunas personas afirman que se dio por primera vez en Francia o Alemania, pero la verdad es que nació en Rusia a finales del siglo XIX. Expertos en el tema han asegurado que esta receta es un homenaje a un miembro de la familia Stroganov, pero con el tiempo se ha ido escribiendo una nueva versión de los hechos.

Vínculos relacionados

5 lugares que debería visitar para hacer turismo gastronómico en Bogotá
Ingredientes y paso a paso para hacer papas criollas con mantequilla y ajo
Antojo rápido en sartén: receta de bananitos dulces con helado

Sería uno de los cocineros del conde Pável Stroganóv, André Dupont el que le diera un rumbo diferente a esta historia, ya que fue él quien dio a conocer la receta gracias a la aceptación del conde, quién tiempo después la bautizaría con su apellido. El plato original se elabora con “filete de ternera cortado en tiras no muy gruesas” y se acompaña con setas y crema agria. Puede ser servido con papas fritas, e incluso arroz.

Gastronomía: Francesa .

No olvides la crema de leche en este plato

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 gramos de filete de pechuga
  • 1 cucharadita de mantequilla o aceite
  • ½ cebolla picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 200 gramos de champiñones en láminas
  • ½ taza de crema de leche
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1/2 taza de agua o caldo de pollo
  • 1 cucharada de salsa inglesa (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una sartén calienta la mantequilla y dora el pollo con sal y pimienta hasta que esté cocido. Retira y reserva.

En la misma sartén agrega la cebolla y el ajo, sofríe hasta que estén doraditos.

Añade los champiñones y deja que se cocinen hasta que suelten su jugo.

Incorpora la mostaza, la salsa inglesa y la crema de leche y el agua o caldo de pollo, mezcla y deja que la salsa espese un poco.

Devuelve el pollo, mezcla bien y deja que todo se impregne del sabor.

Para servir, decora con perejil o cilantro.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con pollo

Pollo stroganoff

Receta stroganoff

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.