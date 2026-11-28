Pero ¿sabía que también puede tener una planta de mora en su jardín? Si cuenta con el espacio y las condiciones…

Hay frutas que hacen parte de la cocina cotidiana y que, por su sabor y versatilidad, pueden utilizarse en preparaciones muy diferentes. La mora es una de ellas: su mezcla de notas dulces y ácidas la convierte en un ingrediente habitual de jugos, mermeladas y postres, pero también permite explorar otras combinaciones en la cocina. Su color, aroma y pulpa la hacen una buena opción para darle un toque diferente a distintas recetas.

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Pero ¿sabía que también puede tener una planta de mora en su jardín? Si cuenta con el espacio y las condiciones adecuadas, puede cultivarla en casa y, con los cuidados necesarios, disfrutar de sus propios frutos.

¿Cómo sembrar mora en Colombia?

Si desea cultivar mora en casa o iniciar su propio cultivo, es importante conocer las condiciones que necesita esta planta para crecer y dar frutos. En Colombia, la variedad más cultivada es la mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.), una especie perenne de la familia Rosaceae, originaria de las zonas altas tropicales de América.

Su producción se concentra principalmente en regiones de clima frío moderado, donde encuentra condiciones favorables de temperatura y humedad. Es una planta arbustiva cuyos tallos pueden superar los tres metros de longitud, tienen espinas y crecen de forma rastrera o semierguida. Por esta razón, necesita suficiente espacio y estructuras de soporte que faciliten su crecimiento, mantenimiento y cosecha.

¿Y cómo cultivarla? Según las recomendaciones de Agrosavia, para establecer un cultivo de mora, lo más conveniente es utilizar plántulas obtenidas mediante esquejes o acodos. Estos métodos de propagación vegetativa permiten reproducir las características de la planta madre y obtener ejemplares más uniformes en comparación con la siembra por semillas.

Para comenzar, seleccione plántulas provenientes de plantas madre sanas, fuertes y libres de enfermedades. Una vez tenga el material vegetal, elija un lugar con buena entrada de luz solar y acceso a agua para el riego. El suelo debe ser rico en materia orgánica y permitir que el agua drene con facilidad.

Esto último es importante porque, aunque la mora necesita humedad para crecer, el exceso de agua acumulada puede afectar sus raíces y favorecer la aparición de enfermedades.

Antes de sembrar, prepare el terreno y defina el espacio que tendrá cada planta. La distancia de siembra puede variar según la variedad y el sistema de cultivo, pero generalmente se recomienda dejar entre 1,5 y 3 metros entre plantas. Esto permite que los tallos tengan espacio para crecer y facilita el acceso para regar, podar y recoger los frutos.

Una vez elegido el lugar, abra hoyos de aproximadamente 40 centímetros de ancho y profundidad. Puede mezclar la tierra que retiró con materia orgánica bien descompuesta para mejorar sus condiciones. Luego, ubique la plántula en el centro del hoyo, acomode sus raíces y cúbralas con tierra. Presione suavemente alrededor de la base para sostenerla y riegue sin dejar que el agua se acumule.

Cuando la planta comience a crecer, necesitará un sistema de soporte, conocido como tutorado o espaldera, para sostener sus tallos, que pueden alcanzar varios metros de longitud. Esta estructura evita que las ramas y los frutos queden en contacto con el suelo, facilita la circulación del aire y permite realizar con mayor comodidad las labores de mantenimiento y cosecha.

¿Se puede sembrar mora desde las semillas?

Sí. Cada fruto de mora está formado por pequeñas drupas y cada una contiene una semilla. Para obtenerlas, se deben seleccionar frutos maduros y sanos, triturarlos suavemente y separar las semillas de la pulpa mediante un colador y abundante agua. Después, se dejan secar sobre una servilleta de papel.

Tenga en cuenta que las semillas pueden presentar mecanismos naturales de latencia, es decir, condiciones que retrasan su germinación. Por eso, si elige este método, debe tener paciencia, pues la mora puede tardar en brotar y no todas las semillas germinarán al mismo tiempo.

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Para comenzar, puede utilizar un semillero con sustrato suelto y buen drenaje. Distribuya las semillas sobre la superficie, cúbralas con una capa fina de sustrato y riegue suavemente para conservar la humedad, sin saturar la tierra. Mantenga el semillero en un lugar cálido y bien iluminado, protegido del sol directo intenso, mientras aparecen los primeros brotes.

Cuando las plántulas hayan desarrollado varias hojas y tengan un tamaño suficiente para manipularlas, podrán trasplantarse a recipientes individuales o directamente al terreno, siempre que las condiciones sean adecuadas.

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¿Cuánto demora en dar frutos?

Por lo general, la primera producción comienza entre los 8 y 12 meses después del trasplante, aunque este tiempo puede variar según las condiciones del cultivo, el manejo y el método de propagación utilizado. Una vez aparecen las flores, los frutos necesitan aproximadamente entre dos y tres meses para desarrollarse y alcanzar la madurez.

La recolección requiere atención, pues los frutos no maduran todos al mismo tiempo y la planta tiene tallos con espinas. Por eso, se recomienda revisar el cultivo con frecuencia y realizar cosechas cada dos o tres días, preferiblemente después de que se haya evaporado el rocío de la mañana.

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La mora debe recogerse cuando alcanza su madurez, momento en el que presenta una tonalidad roja intensa o vinotinto, según el grado de maduración y el destino comercial. Es importante tener en cuenta que se trata de un fruto no climatérico, es decir, no continúa madurando de manera significativa después de ser cosechado.

Durante la recolección, manipule los frutos con cuidado para evitar golpes y daños que aceleren su deterioro. Lo recomendable es depositarlos directamente en recipientes pequeños y poco profundos, sin amontonarlos ni presionarlos. También puede conservar el pedúnculo (la pequeña estructura que une el fruto con la planta), pues esto ayuda a prolongar su conservación.

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