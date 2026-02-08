Logo El Espectador
Con cinco ingredientes prepara estos “waffles” de pollo

La fusión del queso mozzarella y la zanahoria en este plato conquistarán tu paladar.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
08 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
El ingrediente infaltable en esta receta de waffles de pollo es la zanahoria.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de los “waffles”

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario:belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong.Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

Gastronomía: Belga.

Usa zanahoria en la elaboración de esta receta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 huevos 
  • 100 gramos de pechuga desmenuzada 
  • 50 gramos de queso mozzarella
  • 30 gramos se zanahoria rallada
  • Sal gusto

Preparación

En un tazón mezcla todos los ingredientes hasta que estén muy bien incorporados, el queso ayuda a darle una textura mas pastosa.

Precalienta y engrasa la waflera.

Prepara los waffles, puedes consumirlos de una vez o almacenarlos. ¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

