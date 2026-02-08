Con cinco ingredientes prepara estos “waffles” de pollo

El ingrediente infaltable en esta receta de waffles de pollo es la zanahoria. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia de los “waffles”

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario:belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong.Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

Gastronomía: Belga . Usa zanahoria en la elaboración de esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 huevos

100 gramos de pechuga desmenuzada

50 gramos de queso mozzarella

30 gramos se zanahoria rallada

Sal gusto

Preparación

En un tazón mezcla todos los ingredientes hasta que estén muy bien incorporados, el queso ayuda a darle una textura mas pastosa.

Precalienta y engrasa la waflera.

Prepara los waffles, puedes consumirlos de una vez o almacenarlos. ¡Disfruta!

