TACOFEST 2026: precios, horarios y ciudades de la iniciativa de sabor

Si le gustan los sabores mexicanos, esta información es para usted. Del 5 al 15 de febrero de 2026, Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia vivirán una nueva edición del TACOFEST 2026, el festival gastronómico que celebra la auténtica cocina mexicana en Colombia.

Durante once días, los comensales podrán disfrutar de tacos elaborados con tortillas mexicanas auténticas nixtamalizadas e ingredientes tradicionales como: pastor, birria, cochinita pibil, suadero, oreja, tripa, lengua, costilla al horno, pollo y bistec, entre otros.

Cada plato de tres tacos tendrá un valor especial de $20.900 durante el festival y la selección de los mejores se realizará en dos etapas. Primero, el público votará por sus favoritos para elegir los cinco tacos más destacados de cada ciudad; posteriormente, un jurado especializado compuesto por taqueros tradicionales, empresarios gastronómicos y críticos evaluará las propuestas finalistas con base en sabor, creatividad y presentación.

Conozca las taquerías participantes de Bogotá aquí

El TACOFEST 2026 tiene como objetivo principal apoyar a la industria restaurantera de las ciudades participantes, generando ventas e ingresos que beneficiarán directa e indirectamente a más de 300.000 personas.

“Gracias al TACOFEST hemos generado más de 2.500 puestos nuevos de trabajo en el país. Además, aumentamos la importación de chiles mexicanos a las plazas de mercado, disminuyendo sus precios y aumentando el consumo de estos productos que han caído muy bien en los paladares colombianos. Así mismo, hemos generado conocimiento y gusto por la verdadera comida mexicana, aumentando el número de taquerías y restaurantes mexicanos por todo el país, acercando la tradición real de estos platos de origen ancestral al consumo colombiano”, afirmó José Vargas, empresario restaurantero y organizador del evento.

Conozca las taquerías participantes de Cali aquí

