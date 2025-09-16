¿Con ganas de café? Esta receta es para ti

Este café español puedes acompañarlo con galletas de mantequilla. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del café

Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.

De acuerdo con un estudio realizado por Qualtrics en Colombia, la tendencia en materia de preparaciones está liderada por bebidas a base de leche como el café con leche, cappuccino o espresso con leche, ubicándose en el último lugar, el café frío.

Gastronomía: Colombiana . Fácil, rápida y muy sabrosa para el paladar Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 cucharadas de leche condensada

1 taza de café caliente

1/4 de taza de leche

Endulzante al gusto (opcional)

Hielo

Preparación

En nuestra cafetera vamos a iniciar preparando nuestro café.

En una coctelera, añadimos la leche condensada, el café y hielo, agitamos para mezclar.

Agregamos leche condensada, hielo en un vaso, añadimos la mezcla anterior y finalizamos con la leche.

