¿Qué hacer para que el sudado de carne quede espeso? Trucos sencillos

Hacer un sudado de carne que quede espeso no siempre es tan fácil como parece. Muchas veces termina como un caldo, lejos de obtener ese plato sabroso y con la textura perfecta que imaginabas. Si te ha pasado, no te preocupes, en Gastronomía y recetas de El Espectador reunimos trucos sencillos para que esta receta quede espesa, llena de sabor y lista para disfrutar.

¿Cómo espesar un sudado de carne?

1. Reducir el caldo

Cocina el sudado a fuego bajo sin tapa durante unos minutos adicionales. Esto permitirá que parte del líquido se evapore y el caldo se concentre, volviéndose más espeso y sabroso.

2. Añadir papa o yuca

Picar papas o yuca en trozos pequeños y agregarlas al sudado mientras se cocina. Al deshacerse parcialmente, liberan almidón que espesa naturalmente el caldo.

3. Usar maicena o harina

Mezcla una cucharada de harina o maicena con un poco de agua fría hasta formar una pasta y agrégala al sudado. Cocina unos minutos para que espese sin formar grumos.

4. Licuar parte de los vegetales

Si el sudado tiene cebolla, tomate o zanahoria, puedes sacar una porción, licuarla y reincorporarla al guiso. Esto le dará cuerpo y sabor al caldo de manera natural.

5. Incorporar puré de papa instantáneo

Si buscas una solución rápida, añadir una pequeña cantidad de puré de papa instantáneo mientras se mezcla bien puede espesar el sudado sin afectar demasiado el sabor.

6. Cocinar con menos líquido desde el inicio

Evita agregar demasiado caldo al principio. Ve ajustando la cantidad durante la cocción para controlar la textura final.

Truco de la abuela: agregar pan rallado o galleta molida

Un truco casero que se acostumbra a hacer en los hogares desde años atrás, es añadir una cucharadita de pan rallado o galleta molida mientras hierve el sudado, lo que ayuda a espesarlo sin alterar demasiado el sabor.

