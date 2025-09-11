Con pimentón y papa: así se prepara esta sopa de auyama

Esta sopa de auyama puedes servirla con papa fosforito. Foto: Getty Images - Stefan Tomic

Un poco de la historia de este plato

La sopa de auyama o calabaza es considerada en el mundo gastronómico como un “puré” que se deriva de la calabaza, una planta cultivada en Mesoamérica y que se domesticaron en México hace aproximadamente 10.000 años. La historia cuenta además, que la sopa de calabaza o auyama fue un plato tradicional que consumían los prisioneros de guerra de la República Democrática de Vietnam.

Su plus diferencial es el color anaranjado, resultado de la mezcla de sus ingredientes, dejando como resultado una textura cremosa gracias a las propiedades de la leche, la crema de leche o el queso, según la preferencia del chef, para hacerla más apetitosa para sus comensales.

Esta delicia culinaria puede servirse fría o caliente y se caracteriza por tener trozos de calabaza que se acompañan con algunos elementos que proporcionan diferentes aromas. Su sabor es dulce y puede ser servida como entrada o cena, es nutritiva y conquista muy fácil paladares de grandes y chicos.

Gastronomía: Latinoamericana . Añade trocitos de pollo para saborear Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 libra de pechuga de pollo en cubos

½ cebolla blanca cortada en julianas

2 hojas de laurel

Crema de leche al gusto

Queso parmesano rallado al gusto

1 cucharada de mantequilla

Aceite de oliva

Cebolla en rama al gusto

1 puerro

2 dientes de ajo

1 zanahoria pequeña

½ pimentón rojo

1 kilo de auyama

1 ½ litros de agua

1 papa cortada en cubos

Preparación

En una olla grande, calienta la mantequilla junto con un chorro de aceite de oliva.

Sofríe la cebolla blanca, la cebolla en rama, el puerro y el ajo finamente picado hasta que estén dorados y fragantes.

Agrega la pechuga de pollo en cubos, sal al gusto y las especias. Cocina hasta que el pollo esté sellado.

Incorpora la auyama en cubos, la zanahoria, la papa y el pimentón rojo (puedes asarlo previamente al fuego para dar más sabor). Mezcla bien.

Añade el agua y las hojas de laurel. Deja hervir, luego baja el fuego y cocina durante 30 minutos.

Retira el pollo y resérvalo. Licua las verduras con el caldo, poco a poco y con cuidado, dejando entreabierta la tapa de la licuadora para evitar accidentes con el vapor.

Vierte la crema licuada nuevamente en la olla, ajusta de sal y pimienta, y cocina unos minutos más.

Desmenuza el pollo y añádelo a la crema.

Sirve caliente con un poco de crema de leche, queso parmesano y, si lo deseas, acompaña con crutones o papas crujientes.

*Especias utilizadas: pimienta negra, páprika, curry, cilantro seco, hojuelas de chile, comino en polvo y cebolla en polvo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧