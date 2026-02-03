¿Con ganas de tamales mexicanos? Aquí te enseñamos la receta

Tamales mexicanos, exponentes de sabor de la gastronomía latinoamericana. Foto: Vidal Balielo Jr. / pexels

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Mexicana . Disfruta con un buen chorro de picante Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 libra de carne de cerdo

1 cebolla cabezona

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Agua para recubrir la carne

Para la salsa

1 tomate grande

½ cebolla

2 dientes de ajo

Orégano

Chiles guajillos y anchos, desvenados e hidratados

Grasa de cerdo

Para la masa

Grasa de cerdo

Sal

Polvo de hornear

Masa para tamales o tortillas de maíz

Caldo de cocción

Hojas de maíz, remojadas

Preparación

En una olla grande, añade la carne de cerdo junto con la cebolla, el ajo, la hoja de laurel y sal. Cubre con abundante agua y cocina hasta que la carne esté suave y se pueda deshebrar fácilmente.

Para la salsa, licua el tomate, la cebolla, el ajo, el orégano y los chiles previamente hidratados. Lleva la mezcla a una sartén con grasa de cerdo y cocina por unos minutos. Rectifica la sal.

Agrega la salsa a la carne deshebrada y mezcla bien hasta integrar. Reserva el relleno.

En un bowl, añade la grasa de cerdo, la sal y el polvo de hornear. Crema con la mano hasta obtener una textura suave y esponjosa.

Incorpora la masa. En caso de no contar con masa para tamales, puedes hidratar tortillas de maíz en agua caliente durante un buen tiempo, procesarlas y utilizarlas como sustituto.

Agrega poco a poco caldo de la cocción de la carne y mezcla hasta obtener una masa suave y manejable.

Toma las hojas de maíz previamente remojadas, unta una porción de masa, añade el relleno, cierra los tamales y colócalos en una vaporera.

Cocina al vapor hasta que la masa esté bien cocida. Algunas familias colocan una moneda en el fondo de la olla para saber cuándo se queda sin agua.

Pasado el tiempo de cocción, retira y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧