Con leche en polvo: receta para hacer arroz con leche

Lleva esta propuesta a la mesa en 25 minutos. Exquisito para el paladar.

Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez
12 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Espolvorea canela en este arroz con leche para resaltar sabores.
Foto: Getty Images - rudisill
Un poco de la historia del arroz

El cultivo del arroz comenzó hace casi 10.000 años en muchas regiones con clima húmedo en Asia tropical y subtropical. Se trata de un alimento que hace parte del menú básico para más de la mitad de la población en todo el mundo. De hecho, es el segundo más consumido después del trigo.

El arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquiera de los otros cereales cultivados. Sobre su llegada a Colombia, el historiador Fray Pedro Simón reseñó que desde 1580 hay cultivos de arroz en el valle del Magdalena, específicamente en área de Mariquita (Tolima). En el municipio de Prado se cultivó hace 300 años y en 1778 lo introdujeron los Jesuitas a San Jerónimo (Antioquia).

Gastronomía: Latinoamericana .

A cualquier hora esta preparación te antojará

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz
  • 1 taza de leche condensada
  • Agua que cubra el arroz
  • 1 litro de leche
  • 2 cucharadas de leche en polvo
  • 1 taza de crema de leche

Preparación

Pon el arroz en una olla con agua que lo cubra. Llévalo a hervir y luego cuélalo.

Añade el arroz cocido de nuevo en la olla y agrega leche líquida, leche en polvo, crema de leche y leche condensada. Mezcla bien.

Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que el arroz tenga la consistencia deseada. Ten cuidado de que no se queme. Sirve y disfruta.

Por Camila Gómez D'Ettorre, chef / @chefcamilagomez

