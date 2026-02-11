Logo El Espectador
Receta: chimichurri casero con piña y chorizo

Esta preparación es perfecta para acompañar choripanes o carnes.

Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
11 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
El chimichurri es un exponente de la gastronomía latinoamericana que funciona como aderezo para tus más ricas preparaciones.
Foto: Getty Images - bhofack2
Un poco de la historia del chimichurri

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

Gastronomía: Argentina.

No olvides el perejil en esta receta

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1/2 piña, en trozos
  • 2-3 chorizos
  • 1 cebolla blanca
  • 1 pimentón rojo
  • Un manojo grande de perejil fresco
  • 2-3 dientes de ajo
  • 3-4 cucharadas de vinagre blanco
  • 4-5 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Picar la cebolla, el pimentón, el ajo y el perejil en trozos pequeños.

Añade los trozos de piña y los chorizos en una sartén a fuego medio. Cocina hasta que la piña esté bien dorada.

Agrega la cebolla, el pimentón y el perejil en un recipiente grande junto con el ajo picado y mezcla bien.

Corta la piña dorada en cuadritos y añádela al recipiente con los demás ingredientes.

Agrega vinagre blanco y aceite de oliva.

Sazona con sal y pimienta al gusto y mezcla todo muy bien.

Por Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas

