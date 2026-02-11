Receta: chimichurri casero con piña y chorizo

El chimichurri es un exponente de la gastronomía latinoamericana que funciona como aderezo para tus más ricas preparaciones. Foto: Getty Images - bhofack2

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del chimichurri

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

Te puede interesar: De México para el mundo: así se preparan los chilaquiles rellenos de queso

Gastronomía: Argentina . No olvides el perejil en esta receta Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1/2 piña, en trozos

2-3 chorizos

1 cebolla blanca

1 pimentón rojo

Un manojo grande de perejil fresco

2-3 dientes de ajo

3-4 cucharadas de vinagre blanco

4-5 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Ver receta en video aquí

Preparación

Picar la cebolla, el pimentón, el ajo y el perejil en trozos pequeños.

Añade los trozos de piña y los chorizos en una sartén a fuego medio. Cocina hasta que la piña esté bien dorada.

Agrega la cebolla, el pimentón y el perejil en un recipiente grande junto con el ajo picado y mezcla bien.

Corta la piña dorada en cuadritos y añádela al recipiente con los demás ingredientes.

Agrega vinagre blanco y aceite de oliva.

Sazona con sal y pimienta al gusto y mezcla todo muy bien.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧