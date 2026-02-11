Receta: chimichurri casero con piña y chorizo

Escucha este artículo
Un poco de la historia del chimichurri
El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.
Gastronomía: Argentina.
No olvides el perejil en esta receta
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1/2 piña, en trozos
- 2-3 chorizos
- 1 cebolla blanca
- 1 pimentón rojo
- Un manojo grande de perejil fresco
- 2-3 dientes de ajo
- 3-4 cucharadas de vinagre blanco
- 4-5 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Picar la cebolla, el pimentón, el ajo y el perejil en trozos pequeños.
Añade los trozos de piña y los chorizos en una sartén a fuego medio. Cocina hasta que la piña esté bien dorada.
Agrega la cebolla, el pimentón y el perejil en un recipiente grande junto con el ajo picado y mezcla bien.
Corta la piña dorada en cuadritos y añádela al recipiente con los demás ingredientes.
Agrega vinagre blanco y aceite de oliva.
Sazona con sal y pimienta al gusto y mezcla todo muy bien.
