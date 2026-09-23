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Langostinos al ajillo cremosos listos en 20 minutos

Con mantequilla, ajo y un toque de crema estos langostinos al ajillo quedan jugosos y llenos de sabor.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
23 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Estos langostinos al ajillo cremosos son sencillos pero te quedarán como de restaurante.
Estos langostinos al ajillo cremosos son sencillos pero te quedarán como de restaurante.
Foto: Getty Images - Miguel Perfectti

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Gastronomía: Colombiana.

Sirve estos langostinos al ajillo cremosos sobre unos buenos patacones crocantes.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 cucharadas de mantequilla + 2 cubitos para terminar
  • 1 chorrito de aceite
  • 1/2 cebolla roja picada finamente
  • 4 dientes de ajo picados
  • 500 gramos de langostinos limpios
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1/2 taza de crema de leche
  • Cebollín picado para decorar

Preparación

En una sartén a fuego bajo, derrite la mantequilla con un chorrito de aceite, para que la mantequilla no se queme.

Agrega la cebolla roja picada y los dientes de ajo. Sofríe hasta que estén suavesy suma los langostinos y sazonar con sal y pimienta.

Cocina hasta que cambien de color, luego, agrega la crema de leche, apaga el fuego e incorporar los dos cubitos de mantequilla para emulsionar.

Termina con cebollín picado por encima y sirve sobre unos patacones bien tostado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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