Langostinos al ajillo cremosos listos en 20 minutos

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve estos langostinos al ajillo cremosos sobre unos buenos patacones crocantes.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 cucharadas de mantequilla + 2 cubitos para terminar
- 1 chorrito de aceite
- 1/2 cebolla roja picada finamente
- 4 dientes de ajo picados
- 500 gramos de langostinos limpios
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1/2 taza de crema de leche
- Cebollín picado para decorar
Preparación
En una sartén a fuego bajo, derrite la mantequilla con un chorrito de aceite, para que la mantequilla no se queme.
Agrega la cebolla roja picada y los dientes de ajo. Sofríe hasta que estén suavesy suma los langostinos y sazonar con sal y pimienta.
Cocina hasta que cambien de color, luego, agrega la crema de leche, apaga el fuego e incorporar los dos cubitos de mantequilla para emulsionar.
Termina con cebollín picado por encima y sirve sobre unos patacones bien tostado.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧