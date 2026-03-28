Estos crepes rellenos de pechuga desmenuzada y crema de champiñones son una receta práctica y deliciosa para llevar a la mesa. Foto: orlando.

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Gastronomía: Latinoamericana . No olvides usar azúcar en esta receta Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 200 gramos de harina de trigo

250 mililitros de leche

2 huevos

25 gramos de mantequilla

2 gramos de sal

5 gramos de azúcar

Ingredientes para la crema

Crema de leche al gusto

Champiñones en cortados en láminas

1 pechuga

Ramitas de cebolla larga

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Cocina la pechuga con sal, pimienta y unas ramitas de cebolla larga, durante 20 a 30 minutos.

Para la masa, agrega a una licuadora, leche, huevos, azúcar, sal, mantequilla y harina de trigo. Licúa hasta lograr una mezcla homogénea.

Agrega un poco de mantequilla a una sartén, una cucharada sopera de la mezcla, esparce por toda la sartén y deja que se cocine por los dos lados. Es importante que el fuego sea medio.

Para la salsa, saltea unos champiñones con mantequilla, sal y pimienta . Luego, añade crema de leche y el fondo donde cocinamos la pechuga. Mezcla, deja conservar, agrega el pollo y todo está listo para rellenar los crepes.

Pon queso sobre el crepe, la mezcla del pollo con la salsa. Sella, sirve y disfruta.

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Un poco de la historia de los crepes

Originarios de la región de Bretaña al oeste de Francia, este plato es toda una tradición. Se obtienen por la cocción de la pasta extendida en forma de circular o de disco y se cocina por sus dos caras, hasta que se dore. Expertos en el tema han concluido que las crepas fueron el reemplazo de uno de los alimentos más importantes del mundo: el pan.

Los crepes o crepas pueden comerse frías o calientes. Varios restaurantes en el mundo han decidido incluirlas en sus menús, llevándose gratas sorpresas, no solo por las fusiones increíbles que se encuentran dentro de ellas para sus comensales, sino porque también tienen un plus diferencial en su oferta: pueden ser de dulce o de sal.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧