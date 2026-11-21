¿Se imagina cortar un limón y encontrar en su interior pequeñas esferas jugosas, muy parecidas al caviar? Existe un cítrico con esta particularidad que se ha convertido en un ingrediente exclusivo de la alta gastronomía. Su apariencia, sabor y dificultad de producción han hecho que alcance precios elevados y despierte la curiosidad de quienes lo descubren. Se conoce como limón caviar y es una de las frutas más particulares que puede encontrar.

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Cuando pensamos en un limón, seguramente imaginamos los frutos verdes o amarillos que encontramos habitualmente en las tiendas y supermercados. Sin embargo, existe un cítrico que se aleja bastante de esa imagen. Se conoce como finger lime, limón caviar o lima dedo (Citrus australasica) y llama la atención porque, al cortarlo, en lugar de encontrar los tradicionales gajos, aparecen cientos de pequeñas esferas llenas de jugo que se desprenden fácilmente y parecen huevas de caviar.

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Originario del este de Australia, especialmente de las regiones costeras de Queensland y Nueva Gales del Sur, este fruto pertenece a una especie de cítrico silvestre que crece naturalmente en bosques subtropicales. Su forma es alargada y cilíndrica, similar a la de un dedo, y puede presentar diferentes tonalidades según la variedad, entre ellas verde, amarillo, rosado, rojo, marrón y púrpura.

Su pulpa tiene un sabor cítrico, ligeramente ácido, y una textura particular: las pequeñas vesículas liberan el jugo al morderlas, produciendo una sensación similar a la de las huevos de pescado.

¿Por qué es tan costoso?

El finger lime es considerado uno de los cítricos más costosos del mercado, aunque su precio varía según el país, la temporada, la variedad y la disponibilidad. En mercados especializados y de exportación se han reportado valores de hasta USD 32 por 80 gramos de fruta fresca. Estas cifras corresponden a referencias comerciales y no representan un precio generalizado.

En Colombia, su cultivo todavía es poco común, aunque comienza a abrirse camino en diferentes regiones. Según explica el portal Frutas Colombianas, esta especie, originaria de Australia, ha sido introducida en varios países tropicales y subtropicales. En el país se han reportado cultivos en distintos departamentos y, de acuerdo con la publicación, algunos de los primeros frutos obtenidos localmente se produjeron en Ocaña, Norte de Santander.

Una de las razones por las que alcanza precios elevados es su demanda en la alta gastronomía. Sus pequeñas esferas de pulpa se utilizan para acompañar pescados, mariscos, sushi, postres y cócteles. Además de aportar un sabor cítrico y ligeramente ácido, ofrecen una textura particular y una presentación llamativa que los chefs aprovechan para dar un toque diferente a sus preparaciones.

También influye la producción. Es un árbol de crecimiento lento, con ramas espinosas que requieren cuidado durante las labores de mantenimiento y cosecha. A esto se suma que su cultivo comercial está menos extendido que el de otros cítricos, lo que limita su disponibilidad en algunos mercados y contribuye a elevar su valor.

Por eso, el precio puede variar considerablemente si se compra fruta fresca, una planta para cultivar o semillas para iniciar la siembra. Su comercialización también depende de la oferta local y de los costos de transporte, especialmente en países donde no se produce a gran escala.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧